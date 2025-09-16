台積電首批2奈米客戶估眾星雲集 它卻缺席引人注目

研調機構TrendForce整理一份台積電2奈米N2代工製程首批客戶的簡短名單，將包括蘋果、輝達、超微和聯發科，英特爾則可能缺席。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕研調機構TrendForce整理一份台積電2奈米N2代工製程首批客戶的簡短名單，將包括蘋果、輝達、超微和聯發科，英特爾則可能缺席。

台積電2奈米製程最大的客戶可能是蘋果，其即將推出的A20 晶片將用於下一代iPhone，M6系列處理器將用於其Mac，Vision Pro R2晶片將用於其下一代AR可穿戴設備，預計將於2026年開始量產。

超微和聯發科將是首批採用N2製程的客戶。超微正在開發基於「Zen 6」微架構的EPYC「Venice」伺服器處理器的CPU 核心晶片 （CCD）；而聯發科的下一代旗艦行動 SoC 天璣 9600 系列預計將採用該節點。「Zen 6」CCD 已於2025年4月完成設計定案，預計2026年開始量產；天璣9600本月初剛完成流片，預計2026年底量產。

輝達正在研發下一代「Feynman」架構，以接替即將推出的「Rubin」架構。

在台積電2奈米級製造的榜單中，英特爾的缺席顯得格外引人注目。該公司目前在其伺服器和客戶端處理器的計算模組中都使用了台積電3奈米技術，具體來說是N3B製程。

預計英特爾下一步將在其前端伺服器和客戶端處理器中使用其內部的英特爾18A代工製程，該製程採用了RibbonFET和PowerVia技術。英特爾甚至就此發布了第一方聲明。該公司未來的晶片可能會採用更先進的英特爾14A製程。

