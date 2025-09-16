晴時多雲

富邦產險「FacePass極速保」保險業首創AI刷臉投保服務

2025/09/16 20:31

富邦產險推出結合AI人臉辨識的創新服務「FacePass極速保」，成為保險業首家獲主管機關核准試辦「數位身分驗證簽署要保書」的業者。（富邦產險提供）富邦產險推出結合AI人臉辨識的創新服務「FacePass極速保」，成為保險業首家獲主管機關核准試辦「數位身分驗證簽署要保書」的業者。（富邦產險提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕數位投保服務再進化，富邦產險推出結合AI人臉辨識的創新服務「FacePass極速保」，成為保險業首家獲主管機關核准試辦「數位身分驗證簽署要保書」的業者，保戶只需透過專屬連結完成身分註冊，即可透過行動裝置刷臉完成數位身分驗證與線上簽署要保書，實現「隨時隨地、3分鐘快速投保」的全新體驗。

富邦產險表示，「FacePass極速保」服務讓傳統臨櫃紙本簽署進化為無紙化的數位體驗，開創無紙化簽署的產業標準化先例。本次試辦商品涵蓋汽機車險、住宅火險、地震基本保險、家庭綜合保險、旅行綜合險與健康傷害險，服務範圍廣泛。服務不限於本國籍人士，外籍人士持居留證也可申辦投保。

在推動服務數位轉型的同時，富邦產險高度重視客戶資料安全，客戶驗證簽署過程全程錄音錄影，並導入最高規格控管標準，嚴謹遵守ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701 與 BS10012等國際資安規範，資料傳輸與儲存均採端對端加密，確保用戶操作在最高資安標準下進行。

富邦產險指出，創新「FacePass極速保」服務展現以客戶為核心的數位策略，更以實際行動落實主管機關倡導的數位金融政策。未來將持續拓展應用場景，逐步建構完整的數位保險生態。

