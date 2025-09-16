晴時多雲

美SEC：優先評估川普半年財報提議 分析師：改採機率達60％

2025/09/16 20:34

川普呼籲放棄季度財報，引發市場與投資人關注。（路透）川普呼籲放棄季度財報，引發市場與投資人關注。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國總統川普15日呼籲，停止企業每季發表財報，改以半年期報告後，美國證券交易委員會（SEC）聲明說，將「優先評估」川普的提議。華爾街對該提議發出投資透明度與市場波動性的警告，儘管如此，有分析師認為，SEC最終改採半年期財報的機率達60％。

川普在社群平台「真實社群」發文說，經SEC批准後，企業不應再被迫進行季報，而應改以每6個月提供財報，「這將節省資金，讓管理者專注於妥善經營公司」。隨後SEC聲明表示，該單位正推行一項「進一步解除企業不必要監管負擔的」議案。

彭博報導，在1929年美國股市崩盤後，SEC耗費數十年努力，以提高市場透明度，1970年強制要求企業進行季度財報。

批評人士認為，該財報制增加企業成本，促使企業專注短期績效，阻礙投資與創新，並導致投資人過度反應。2018年川普發表類似看法，表示半年期財報將賦予企業更大的彈性，並節省開支。

諮詢公司ValueEdge Advisors總裁米諾（Nell Minow）昨指出，廢除季報「似乎是巨大倒退」。她說，美國市場之所以維持強健，是因為高水準的透明度提振了市場信任。

在歐洲，多數企業遵循半年度財報規範，但有許多企業因投資人期待等因素，進行季報。支持者認為，季報維持投資人訊息暢通，降低市場操縱風險。

BCE諮詢公司高級顧問鮑爾（Matt Powell）指出，企業耗費過多的時間在週而復始的季報上，「但另一方面必須確保投資人獲得足夠的正確訊息，以做出明智決定」。

BCA美國股市首席策略師湯克爾（Irene Tunkel）對川普的提議大表歡迎，他說，季報已淪為玩弄預期，而非提供洞見的手段，每一季有近80％的企業績效「超出」財測，財測的可信度受到侵蝕，而達成短期目標的壓力扭曲了商業決策。

TD Cowen分析師塞伯格（Jaret Seiberg）認為，SEC改採半年期財報的機率達60％，因為這是一項能輕鬆呈交總統的政策成果，也符合SEC主席阿特金（Paul Atkins）放寬監管的傾向，因此季報改為半年報已從不可能變成可能。

