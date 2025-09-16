晴時多雲

竹科上半年營業額成長雙位數 下半年展望樂觀

2025/09/16 19:30

竹科管理局今舉行例行性記者會。左起為竹科管理局副局長游靜秋、中光電智能物流總經理忻維忠、竹科管理局局長胡世民、禾薪科技執行長陳志成、竹科管理局副局長陳國樑及主任秘書曾信忠。（竹科管理局提供）竹科管理局今舉行例行性記者會。左起為竹科管理局副局長游靜秋、中光電智能物流總經理忻維忠、竹科管理局局長胡世民、禾薪科技執行長陳志成、竹科管理局副局長陳國樑及主任秘書曾信忠。（竹科管理局提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區管理局局長胡世民今指出，竹科今年上半年營業額繳出雙位數成長佳績，下半年展望樂觀；竹科廠房持續處於供不應求狀態，「X基地」軟體園區第一期大樓已於今年4月完成驗收，目前核配承租率已超過8成，廠商進駐相當踴躍，考量廠商對廠房的需求殷切，管理局加緊進行第二、三期建築群的興建工程，正展開基礎工程與開挖地下室，預期3年內可順利完工，以滿足業界需求。

竹科今年1到4月營業額為5318.83億元，較去年同期成長9.78%，5、6月續增長；胡世民於竹科管理局例行記者會中指出，上半年竹科營業額近期已統計出來，相較去年同期，成長達雙位數，下半年展望樂觀。國科會預計下星期公布竹科、中科及南科三大園區的上半年營運成果，屆時將會有具體數字。

竹科管理局並邀請2家公司進行簡報介紹。1家是正式進駐「X基地」軟體園區的禾薪科技，禾薪源自陽明交大孕育的創新技術、國科會的研發推動力與經濟部的創業啟動，資金專注於5G核心網路（5GC）自主研發，已成功通過多家國際電信商與設備商的互通測試，並已在智慧工廠、智慧媒體、娛樂、虛擬實境訓練、智慧港口、智慧農業及智慧醫療等多個場域落地，成為全台市佔率最高的核心網路公司。

另1家是中強光電（5371）子公司－中光電智能物流（CiLS），已成功將智慧搬運系統導入全台逾40個場域，包含台灣半導體封裝龍頭及日本領導家電品牌，並獲得客戶高度認同，也積極投入AI伺服器、第三方物流（3PL）及大型電商等領域。

中光電智能物流今年發表「AI智慧搬運解決方案」是整合AI自主移動機器人（AMR）、SmartMove智能搬運系統的全方位智慧搬運方案，協助產業在高度複雜且多工任務環境中，實現效能最大化。為確保產品符合最高安全標準，中光電智能物流於今年正式取得AMRA（自主移動機器人聯盟）安全標章，此認證代表AMR產品在設計、防護機制、運作流程與導入規範皆符合最高安全標準，更能保證企業在導入智慧物流系統時，能兼顧效率與安全。

