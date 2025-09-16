晴時多雲

火星生技佈局6大通路 第4季拚虧轉盈

2025/09/16 19:06

保健食品通路商火星生技（7731）總經理楊硯超表示，將積極佈局全台6大銷售通路網絡，搶攻雙11、雙12與聖誕節等傳統旺季，第4季力拚虧轉盈。（記者楊雅民攝）保健食品通路商火星生技（7731）總經理楊硯超表示，將積極佈局全台6大銷售通路網絡，搶攻雙11、雙12與聖誕節等傳統旺季，第4季力拚虧轉盈。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕保健食品通路商火星生技（7731）積極搶佔市場，將積極佈局全台6大銷售通路網絡，搶攻雙11、雙12與聖誕節等傳統旺季，第4季力拚虧轉盈。

火星生技總經理楊硯超表示，火星目前掌握6大通路類型，包括藥妝藥局、網路電商、電話銷售、直播平台、醫療院所、醫美診所，品牌官網會員總人數成長至64萬，今年前8月，線上與實體通路銷售比重約為6比4，第4季將強化實體通路銷售，今年底線上與實體通路銷售比重有望達到5比5。

楊硯超指出，火星生技在全國藥妝通路屈康寶穩定成長，地區型的單點藥局成長幅度最大，今年上半年單點藥局營收成長年增高達216%，主要是公司自主開發 AI 模型並導入採購系統至單點藥局，可優化庫存周轉，有效帶動單點藥局的滲透率與營收表現。

更重要的是，單點藥局與火星均以賣斷方式作為交易條件，使得營收能較過往逐步成長，毛利率均能持續維持平均70%左右的表現。

火星生技8月營收5258 萬元，月增46.2%、年增3.2%，展望第4季，即將進入傳統旺季，第4季可望是全年營運最強勁的季度，單季營收占全年營收比重可達5分之2至3分之1，公司同步精簡開支，調整直播策略，預期下半年費用較上半年減少30%以上，力拼第4季單季獲利。

火星生技旗下品牌，包含男性保健領導品牌武倍系列「TAIZAKU」、兒童系列「藥師健生活」、「樹飛雪」、「inyouso」、「dr.hold」及「新悠雀」等。目前營收幾乎以台灣內需市場為主，海外營收比重約5%，2026年將致力拓展海外版圖，預計將帶動新一波的成長動能。

