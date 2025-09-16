普發1萬宣導費遭質疑 財政部這樣回應

財政部表示，普發現金將於特別預算公布後1個月內開始執行，在政府資訊正式公布前，切勿輕信網路或社群流傳的不實訊息。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於外界質疑「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編列媒體政策宣導費，財政部表示，其中普發現金編列媒體宣導費1350萬元，較2023年普發現金預算減列200萬元，因發放管道及發放對象多元，須強化宣導，主要辦理製作多元宣導素材，包括影片、廣播、圖卡、海報、宣傳DM等，強化宣導發放期間、領取資格、領取方式及預防詐騙等素材。

財政部表示，所製作的宣導素材，大量運用多元公益託播管道及各機關轄管媒體資源（如機關網站及社群媒體；台鐵、捷運、高鐵等交通運輸站等託播裝置；金融機構ATM機臺及電子看板等），加強政策傳達，以兼顧宣導效益與節約支出。

為加強防堵詐騙，行政院於本次發放現金專案新增「打擊詐欺組」，將結合相關單位即時掌握詐騙態樣，並搭配財政部宣導素材及運用多元管道，協助民眾充分瞭解普發現金政策，正確掌握領取資訊，並提醒民眾注意假冒政府簡訊、釣魚網站與假ATM操作等詐騙手法，以確保領款安全。

財政部強調，發放現金將於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，相關發放細節將另行公告，在政府資訊正式公布前，務必提高警覺，切勿輕信網路或社群流傳的不實訊息，避免受騙。

