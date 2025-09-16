日本首富、UNIQLO創辦人：川普關稅恐致全球破產 美國代價最慘

優衣庫（UNIQLO）創始人柳井正表示，美國可能會因關稅對全球貿易的影響而付出最高的代價，他擔心全球可能會破產。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本時尚品牌優衣庫（UNIQLO）創始人柳井正（Tadashi Yanai）週一（15日）表示，美國可能會因關稅對全球貿易的影響而付出最高的代價，他也擔心全球可能會破產。

日本首富、優衣庫營運商迅銷集團執行長柳井正直言不諱，批評美國總統川普政府徵收大規模關稅可能造成的經濟損失。

柳井正出席優衣庫在紐約舉辦的活動時重申了這一觀點，當時優衣庫正在推廣其與日本東麗工業公司和紐約現代藝術博物館合作推出的「服適人生」 （LifeWear） 服裝和藝術。

柳井正透過翻譯說：「我擔心全球可能會破產」、 「美國可能遭受的損失最大」，但他沒有詳細說明細節。

迅銷集團是亞洲最大的服裝集團，並正在歐洲和北美積極開展成長計畫。

該公司7月曾表示，美國提高關稅將從今年稍後開始對其美國業務產生重大影響，並計劃提高價格以減輕打擊。優衣庫在美國銷售的產品大多產自東南亞和南亞。





