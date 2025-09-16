全聯這3間門市 21日發放新版全民國防手冊

國防部今天公布新版全民國防手冊，實體紙本手冊將會在全聯福利中心門市發放，全聯福利中心表示，新版全民國防手冊實體紙本手冊預計9月21日早上9點起，於全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產門市，供民眾自由領取，發完為止。（國防部提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕國防部今天公布新版全民國防手冊，實體紙本手冊將會在全聯福利中心門市發放，全聯福利中心表示，新版全民國防手冊實體紙本手冊預計9月21日早上9點起，於全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產門市，供民眾自由領取，發完為止。

國防部初期規劃印刷5000本紙本手冊進行發放，將搶先於17、18日的內政部國家防災日災防演習現場發放，以及21日北、中、南3處指定的全聯福利中心門市發放，確切的發放門市將另行公告，後續也會視民眾反應進行規劃。

國防部今天召開例行記者會，公布新版「全民國防手冊」，新版手冊實體手冊封面採防潑水材質，封面主視覺以防災背心橘黃色為概念，既顯眼又親切，內容以插圖方式呈現，易讀好懂。

分為「平時的準備」、「當危機來臨時」、「守護家園：我們需要你和妳」等3個章節有18個標題共29頁內容。

手冊內的QR code，讓閱讀手冊的民眾可以透過QR code連結消防防災e點通App與警政服務App，可於離線地圖中取得避難所位置，以及透過QR code連結自救互救的專業教學影片，數位版包含線上網站版與可以下載的PDF離線版。

