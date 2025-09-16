全家超商自辦「全家托嬰中心」 尿布、註冊費全免費

全家（5903）搶才、留才，斥資1500萬元在總公司大樓打造百坪的「全家托嬰中心」，聘用專業托育人員、護理師、廚工等，提供0~2歲嬰幼兒收托服務，以實際行動實踐「全家就是你家」的企業精神，也成為零售業第1家自辦托嬰中心的業者。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）搶才、留才，斥資1500萬元在總公司大樓打造百坪的「全家托嬰中心」，聘用專業托育人員、護理師、廚工等，提供0~2歲嬰幼兒收托服務，以實際行動實踐「全家就是你家」的企業精神，也成為零售業第1家自辦托嬰中心的業者。

全家便利商店總經理薛東都表示，員工是公司最重要的夥伴，根據「全家」每年員工調查，育兒支持、彈性制度是同仁最關注的兩大議題，總部後勤人力結構中，超過5成處於適婚或育兒的人生階段，每年平均有近百名「全家寶寶」誕生。

雙薪小家庭，員工常面臨兼顧育兒工作之兩難，「全家」人力資源部組建跨部門專案小組，從評估、規劃、動工到立案，歷時超過1年，率先投入自辦托嬰中心，將於9月22日起正式營運。

「全家托嬰中心」設址於台北市中山區「全家」總部三樓，佔地近百坪，核定收托人數為52人，收托對象以「全家」員工子女及孫子女優先，員工於上下班時就可就近接送子女，節省往返外部托育機構交通時間。

收托時間為每天7:30至17:30，並提供最晚至晚間19:30的延時托育，月費更能直接於「全家」店舖櫃檯臨櫃繳費，以「省力、省錢、省心」3大亮點，支持員工育兒需求。

「全家」並以5大福利全面減輕員工育兒開銷，涵蓋基本負擔、成長所需與日常支出：1.員工專屬托育優惠價每月1萬8000元，並免收註冊費。

2.首年就讀贈整套學用品，包含書包、提袋、餐碗與餐袋，加購亦享8折優惠。

3.就讀期間，中心每日上課時段由「全家」免費提供尿布使用，家長毋須額外準備。

4.延時托育方面，員工享有17:30至19:00免收費，19:00至19:30則僅收取不到百元。

5.「全家托嬰中心」將申請為政府立案的準公共化托育中心，凡設籍台北市之父母子女，未來可同時申請中央與地方補助，最高可享台北市第一胎家庭1萬8000元全額補助，讓員工安心生養「全家寶寶」。

「全家托嬰中心」在專業省心方面，維持符合法規標準的師生比1:5，且專業托育員皆擁有至少5年以上資歷，並聘用專任護理師與專職廚工，更定期請牙醫師、小兒科醫師、職能治療師進駐，為收托兒童進行健康檢查與發展評估。

飲食方面，每日3餐皆為專業廚工當日現煮，依年齡分齡設計，並公開菜單供家長參考，食材由「全家」關係企業全台物流以全程溫控配送，選用國產豬肉及具產銷履歷的蔬果，並通過ISO22000與HACCP驗證，每月再由公證單位抽檢並送交「全家」食品實驗室檢驗，以最高標準確保食安無虞。

「全家」更以「資源共享」概念，積極對應政府鼓勵生養政策，攜手第一銀行、彰化銀行、台新銀行及東南旅行社等周邊企業組建「友善生養共好圈」，開放共享「全家托嬰中心」的收托名額與部分福利資源，展現「全家」積極連結雇主、社區、家庭，對應少子化的企業社會責任實踐。

