晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

全家超商自辦「全家托嬰中心」 尿布、註冊費全免費

2025/09/16 18:01

全家（5903）搶才、留才，斥資1500萬元在總公司大樓打造百坪的「全家托嬰中心」，聘用專業托育人員、護理師、廚工等，提供0~2歲嬰幼兒收托服務，以實際行動實踐「全家就是你家」的企業精神，也成為零售業第1家自辦托嬰中心的業者。（記者楊雅民攝）全家（5903）搶才、留才，斥資1500萬元在總公司大樓打造百坪的「全家托嬰中心」，聘用專業托育人員、護理師、廚工等，提供0~2歲嬰幼兒收托服務，以實際行動實踐「全家就是你家」的企業精神，也成為零售業第1家自辦托嬰中心的業者。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）搶才、留才，斥資1500萬元在總公司大樓打造百坪的「全家托嬰中心」，聘用專業托育人員、護理師、廚工等，提供0~2歲嬰幼兒收托服務，以實際行動實踐「全家就是你家」的企業精神，也成為零售業第1家自辦托嬰中心的業者。

全家便利商店總經理薛東都表示，員工是公司最重要的夥伴，根據「全家」每年員工調查，育兒支持、彈性制度是同仁最關注的兩大議題，總部後勤人力結構中，超過5成處於適婚或育兒的人生階段，每年平均有近百名「全家寶寶」誕生。

雙薪小家庭，員工常面臨兼顧育兒工作之兩難，「全家」人力資源部組建跨部門專案小組，從評估、規劃、動工到立案，歷時超過1年，率先投入自辦托嬰中心，將於9月22日起正式營運。

「全家托嬰中心」設址於台北市中山區「全家」總部三樓，佔地近百坪，核定收托人數為52人，收托對象以「全家」員工子女及孫子女優先，員工於上下班時就可就近接送子女，節省往返外部托育機構交通時間。

收托時間為每天7:30至17:30，並提供最晚至晚間19:30的延時托育，月費更能直接於「全家」店舖櫃檯臨櫃繳費，以「省力、省錢、省心」3大亮點，支持員工育兒需求。

「全家」並以5大福利全面減輕員工育兒開銷，涵蓋基本負擔、成長所需與日常支出：1.員工專屬托育優惠價每月1萬8000元，並免收註冊費。

2.首年就讀贈整套學用品，包含書包、提袋、餐碗與餐袋，加購亦享8折優惠。

3.就讀期間，中心每日上課時段由「全家」免費提供尿布使用，家長毋須額外準備。

4.延時托育方面，員工享有17:30至19:00免收費，19:00至19:30則僅收取不到百元。

5.「全家托嬰中心」將申請為政府立案的準公共化托育中心，凡設籍台北市之父母子女，未來可同時申請中央與地方補助，最高可享台北市第一胎家庭1萬8000元全額補助，讓員工安心生養「全家寶寶」。

「全家托嬰中心」在專業省心方面，維持符合法規標準的師生比1:5，且專業托育員皆擁有至少5年以上資歷，並聘用專任護理師與專職廚工，更定期請牙醫師、小兒科醫師、職能治療師進駐，為收托兒童進行健康檢查與發展評估。

飲食方面，每日3餐皆為專業廚工當日現煮，依年齡分齡設計，並公開菜單供家長參考，食材由「全家」關係企業全台物流以全程溫控配送，選用國產豬肉及具產銷履歷的蔬果，並通過ISO22000與HACCP驗證，每月再由公證單位抽檢並送交「全家」食品實驗室檢驗，以最高標準確保食安無虞。

「全家」更以「資源共享」概念，積極對應政府鼓勵生養政策，攜手第一銀行、彰化銀行、台新銀行及東南旅行社等周邊企業組建「友善生養共好圈」，開放共享「全家托嬰中心」的收托名額與部分福利資源，展現「全家」積極連結雇主、社區、家庭，對應少子化的企業社會責任實踐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財