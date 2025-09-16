雷虎攜手中科院 軍工展秀無人載具作戰系統

雷虎自殺攻擊型無人機。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎科技今宣布，台北國防航太展中，將與國家中山科學研究院（中科院）聯合展示多型無人載具，整合中科院研製之作戰光學與彈藥系統解決方案，展現我國在無人載具應用與系統整合的研發實力。

雷虎說，響應政府「國機國造」、「國艦國造」及「軍民合作」政策，自2024年申請進駐中科院軍民通用中心（軍通中心），積極配合國防部政策，與中科院簽署多項技術授權及軍民合作項目。

雷虎說，展場上展示重點包括有，海上火箭彈攻擊快艇示範，由雷虎「海鯊號800」無人艇搭載中科院2.75吋火箭彈及7聯裝發射箱，展示海上精準打擊與系統整合能力。

海上蜂群攻擊快艇示範，由雷虎「海鯊號600」無人艇搭載中科院巡飛彈與六管發射系統，展示海上蜂群協同作戰能力。

在FPV自殺攻擊型無人機示範方面 ，由雷虎FPV（第一人稱視角）無人機搭載中科院反裝甲火箭彈頭，展示小型平台精準打擊效能，可有效反制輕、重型裝甲、氣墊船及運輸車等陸上載具。

雷虎表示，此次與中科院的聯合展示，係響應政府國機國造與軍民合作政策，透過軍通中心的技術移轉與合作，實現平台、彈藥與指揮控制系統的深度整合，展現我國無人載具產業與中科院研發作戰系統整合的實力。

