陽明、韓華正式簽署7艘LNG雙燃料輪 2028年起交付

2025/09/16 17:43

陽明、韓華今日舉行簽約儀式。陽明董事長蔡豐明（中）、韓華海洋執行長金熙喆（右三）、陽明總經理白崑榮（左三）、韓華引擎執行長金鐘瑞（右二）。（陽明提供）陽明、韓華今日舉行簽約儀式。陽明董事長蔡豐明（中）、韓華海洋執行長金熙喆（右三）、陽明總經理白崑榮（左三）、韓華引擎執行長金鐘瑞（右二）。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明今日宣布，與韓國韓華海洋公司正式簽署7艘 1.6萬TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪之建造合約，陽明指出，7艘LNG船舶預計將於2028至2029年期間陸續交付，而加上預計自2026年起陸續交付的5艘1.55萬TEU LNG雙燃料貨櫃輪，將組成12艘LNG 雙燃料船隊，不僅擴大陽明海運低碳船舶比重，更強化航線佈局的靈活性與競爭優勢。

陽明說，本次7艘新建全貨櫃船，每艘裝載量可達1.58萬個20 呎標準貨櫃，是台灣首次採用氨燃料預置設計（Ammonia Fuel Ready）的LNG雙燃料貨櫃船，除符合國際海事組織（IMO）日益嚴格的環保法規，更具備未來使用氨燃料之技術，不僅兼顧現階段營運效率，亦確保在全球減碳趨勢下，導入零碳排放燃料選項之靈活彈性，此設計並榮獲國際知名專業驗船機構美國驗船協會（American Bureau of Shipping, ABS）頒發「Ammonia Fuel Ready Level 1C」認證。 同時本系列新船亦採用韓華海洋與ABS的聯合開發計畫成果，為全球首批採用設計壓力1.0 bar Type B LNG儲氣槽之貨櫃船，相較傳統0.7 bar設計，更進一步強化LNG操作的安全性與效率，亦可更有效因應未來岸電相關法規，提供更加潔淨與可靠的能源轉型解決方案。

陽明說，LNG為邁向淨零碳排過渡時期中，較成熟且具經濟性之替代燃料之一，採用雙燃料設計可有效減少約 20% 的溫室氣體排放。

陽明說，氨燃料因其燃燒時完全不產生二氧化碳，可在經過改造的LNG儲存設施中使用，轉換成本相對較低；同時，其供應鏈與基礎設施相對完善，具備成為航運產業可應用之零碳燃料選項之一。

