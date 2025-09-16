美中敲定TikTok框架協議 共和黨鷹派要求徹底脫離中共控制

美國國會共和黨對中鷹派表態，將嚴格審查川普政府與中國達成的TikTok框架協議，並堅稱該協議必須遵守去年國會通過的法律，讓TikTok脫離中國的控制。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕政治新聞網站《政客》（Politico）報導，美中談判代表15日結束馬德里貿易談判後就TikTok「不賣就禁」一事達成框架協議，並將交由美國總統川普與中國國家主席習近平9月19日通話後敲定。但美國國會一些共和黨對中鷹派表態，將嚴格審查上述協議，並堅稱川普與中國達成的框架協議必須遵守去年國會通過的法律，讓TikTok脫離中國的控制。

聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會1名發言人表示：「任何協議都必須遵守去年跨黨派共同通過、具歷史意義的法案，包括徹底剝離（TikTok中國母公司）字節跳動（ByteDance）的控制權，以及演算法完全脫鈎。」

白宮1名熟悉談判的人士透露，屆時字節跳動對TikTok的持股可能低於20%，以符合上述法案要求，並且將徹底消除中共存取美國公民個資的可能性。

共和黨籍美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）15日受訪表示：「我期待審閱和了解這份協議，確保該協議遵循法案規範，保障美國人的利益。我相信政府正在談判一個好的解決方案。」

報導說，在美國國會，即便是共和黨對中鷹派議員，大多也迴避討論川普若談成協議之後會怎樣的問題，只有少數議員表現看似強硬的態度，多數資深議員則抱持較為謹慎觀望的態度。

共和黨籍聯邦參議院司法委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）指出：「國會立法要求TikTok由美國公司持有，否則就得退出美國市場。我不知道這份框架協議的內容，若低上述標準，總統就是違反國會意圖。」

但國會避而不談的問題是，如果川普真的達成一份公然違反法案的協議，國會會怎麼做、或者能怎麼做。很少有議員願意批評川普政府多次延長「不賣就禁」的寬限期，而川普已經一再推遲，早就超出法案原本授權的範圍。

川普15日在自家社媒「真相社群」發文稱：「針對某家公司的協議已經達成，該公司是我們國家的年輕人非常想要拯救的。他們將會非常開心！」

共和黨籍聯邦眾議院能源暨商務委員會主席葛思理（Brett Guthrie）表示：「期待看到協議細節中國仍是美國的主要對手，我們不能允許與中國共產黨有關的實體監控和操縱美國人民。」

