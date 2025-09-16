晴時多雲

PCB族群高點還沒到? 瀚宇博：明天起買回2000張庫藏股

2025/09/16 17:28

瀚宇博董事長焦佑衡。（記者卓怡君攝）瀚宇博董事長焦佑衡。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB族群因AI（人工智慧）帶來規格升級與單價提高的產業結構改變，評等獲得提升，吸引內外資與主力大戶搶進，7月以來出現一波驚人急漲，化身為飆股製造機，金居（8358）、尖點（8021）、富喬（1815）、楠梓電（2316）等個股漲勢凌厲，但本月起PCB族群出現明顯回檔修正，外資與投信開始大賣PCB相關個股，不少PCB個股跌破月線，外界質疑PCB族群的行情宣告結束，不過，PCB廠瀚宇博（5469）今日召開董事會決議買回公司庫藏股，瀚宇博表示，為了轉讓股份予員工，決定自明日（9月17日）起至11月14日買回2000張庫藏股，買回區間價格為75.00至88.00元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

瀚宇博今日收盤價為79.5元，股價在月線附近震盪，自9月1日的高點96.4元拉回約17.5%，法人解讀，公司實施庫藏股通常是為了護盤，或是代表對公司前景有信心，以瀚宇博目前股價仍在相對高檔，公司就宣布實施庫藏股，顯示公司企圖心相當強烈。

瀚宇博指出，本公司為激勵員工及提昇員工向心力，此次買回2000張轉讓予員工，買回股份所需金額上限為新台幣1.76億元，僅占本公司6月30日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產之0.33%，本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

