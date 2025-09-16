Gogoro 大股東潤泰 承諾增資25億元

Gogoro 董事會今日宣布，大股東承諾新一輪投資，將於2026年完成增資25億元。（Gogoro提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Gogoro董事會今日宣布，大股東承諾新一輪投資，將於2026年完成增資25億元。

Gogoro此次增資將用於打造全新世代車款與電池，提供優質的客戶體驗。同時，代理執行長姜家煒真除為Gogoro執行長。

Gogoro近期發布2025年第2季財報，營運現金流已從2024年上半年的480萬美元，提升至今年上半年的1520萬美元；營運費用較去年同期節省約1100萬美元。

透過打造健全的財務基礎與紮實的管理循環，公司將於2026年達成能源事業損益平衡，2027 年能源事業產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平。Gogoro董事會已確認大股東承諾增資25億元，將於2026年以私募完成投資。

潤泰集團總裁尹衍樑表示，「我始終相信並堅定支持Gogoro 打造永續城市的願景，過去1年，很高興看到Gogoro團隊展現出一致的信念與極高的行動力，在營運成績上取得了重大進展，對於Gogoro的未來發展充滿信心，期待為消費者帶來更優質的產品和服務，為台灣淨零轉型做出貢獻。」

Gogoro董事尹崇堯表示：「推動台灣淨零轉型、擴大電動機車普及，是Gogoro的長期目標。董事會肯定團隊的策略佈局、發展方向與專業能力，全力支持團隊邁向下一階段的成長」。

Gogoro董事長曾達夢表示，Gogoro運用獨特的商業模式與創新優勢，攜手各界夥伴建立起整合軟硬體實力的電動機車價值鏈，並擁有營運全世界最大的能源網路、服務65萬車主的成功經驗，已經創造出全球競爭力。

董事會將持續支持團隊拓展生態系，以台灣市場為核心，並對外輸出電池交換系統，前進電動運具潛力巨大的東南亞市場。

Gogoro執行長姜家煒表示，Gogoro 將持續專注於提供優質的客戶體驗與穩定可預期的財務表現，新一輪增資將挹注全新世代車輛與電池投入市場，積極發展電池梯次應用與儲能解決方案。

