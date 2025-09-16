晴時多雲

台電：興達火災改善措施 台中電廠同步實施

台中市議會國民黨團要求要求中火全面體檢，1個月內交出總體檢報告送議會，供市民檢視。（記者蔡淑媛攝）台中市議會國民黨團要求要求中火全面體檢，1個月內交出總體檢報告送議會，供市民檢視。（記者蔡淑媛攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台中火力發電廠新建燃氣機組，台電近期因興達事故，對於中火新增機組也停工測試。台電表示，目前正對興達電廠火災事故調查，研擬精進改善措施，並同步展開至台中新建燃氣機組，將於完成調查報告後對外說明。

台中市議會國民黨團今天集結議員指控，中火近期公安事故頻傳，興達施工的工程公司與中火也同一家，而市府對中火工程卻無監督權利，要求中火全面體檢，並於1個月內交出總體檢報告送議會，供市民檢視。

台電兩點聲明，包括「台電將全力配合台中市府依法檢查」、「台中電廠運轉工作皆與市府密切聯繫並受相關規範管理」。

台電說明，現正進行興達電廠火災事故調查，研擬精進改善措施，並同步展開至台中新建燃氣機組，將於完成調查報告後對外說明。台中市政府作為台中電廠之地方主管機關，依法啟動相關檢查，台電全力配合。

另外，台中電廠提供台中市穩定電力，日常工作包括發電運轉、電廠運轉等，都與市府密切聯繫互動，環保排放資訊也24小時全天候連線台中市環保局，各項工作皆依法及市府相關管理規範辦理，無所謂「化外之地」。

