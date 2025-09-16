晴時多雲

這家中國生技妖股「沒產品沒營收」 3個月股價暴漲4500％

2025/09/16 17:49

中國藥捷安康週二（16日）股價在香港交易所一度飆升64%，3個月來股價暴漲4500%。（路透）中國藥捷安康週二（16日）股價在香港交易所一度飆升64%，3個月來股價暴漲4500%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國藥捷安康（TransThera Sciences）週二（16日）股價在香港交易中一度飆升64%，至679.50港元，而該公司在6月下旬的發行價僅爲13.15港元。3個月暴漲已經超過4500%，使其成爲今年恆生醫療保健指數中的最大贏家。

這場妖股暴漲也引發媒體的廣泛關注。醫藥財經週二報導，「一家有121名員工、沒有産品、沒有收入、沒有利潤的公司，僅用80多天就超過行業巨頭。」

財聯社則指出，藥捷安康至今尚未將任何産品推向市場，目前所有藥物仍處於臨床試驗階段。如今，這家生物科技公司的市值已超過康方生物、信達生物等大型製藥企業，並正逼近在美港兩地上市的中國生物科技先鋒百濟神州（BeOne Medicines Ltd.）。

藥捷安康在周二公告中提到股價存在「異常波動」，同時確認「業務運營保持正常」。

這波熾熱的上漲凸顯出投資人對中國生技發展的熱情，加上香港股市火熱背景，但也加劇市場對估值過高的擔憂。畢竟，該行業依然充滿藥物研發風險。在最新的中期報告中，藥捷安康在截至6月30日的期間內收入爲零。

芝加哥Karobaar Capital LP首席投資長Haris Khurshid表示：「3個月暴漲超過4500%絕對瘋狂，但這更多說明的是市場情緒，而不是基本面。」

今年6月23日才上市的生物製藥公司藥捷安康16日股價再度瘋狂飆升，盤中一度高見679.5元，較招股價13.15元累計升幅高達近50.7倍，再於同日盤中大跳水，並因波幅過大而觸發市調機制。

