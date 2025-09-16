晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股登25629點新高！投信買超前10大揭曉 這檔電子狂敲3.51萬張最狂

2025/09/16 16:56

台股登25629點新高！投信買超前10大揭曉，華邦電狂敲3.51萬張最狂。（資料照）台股登25629點新高！投信買超前10大揭曉，華邦電狂敲3.51萬張最狂。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（16日）在三大法人買超236.31億元下，指數漲272點，收25629點收盤新高，雖然投信連16賣，今再賣超44.74億元，不過，卻積極買超電子與金融，其中又以華邦電最狂，已連4買，今更一舉放大到3.51萬張，不僅投信買，外資與自營商也全站在買方，三大法人共買超7.76萬張，受此激勵，股價上漲4.29%，收27.95元，成交量爆逾64萬張新天量。

投信週二買超前10大個股，依序為華邦電（2344）3萬5119張、台新新光金（2887）1萬439張、南亞科（2408）9102張、友達（2409）9087張、鴻海（2317）5512張、力成（6239）5354張、國票金（2889）2580張、華南金（2880）2553張、強茂（2481）1775張、旺宏（2337）1500張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財