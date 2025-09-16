台股登25629點新高！投信買超前10大揭曉 這檔電子狂敲3.51萬張最狂

台股登25629點新高！投信買超前10大揭曉，華邦電狂敲3.51萬張最狂。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（16日）在三大法人買超236.31億元下，指數漲272點，收25629點收盤新高，雖然投信連16賣，今再賣超44.74億元，不過，卻積極買超電子與金融，其中又以華邦電最狂，已連4買，今更一舉放大到3.51萬張，不僅投信買，外資與自營商也全站在買方，三大法人共買超7.76萬張，受此激勵，股價上漲4.29%，收27.95元，成交量爆逾64萬張新天量。

投信週二買超前10大個股，依序為華邦電（2344）3萬5119張、台新新光金（2887）1萬439張、南亞科（2408）9102張、友達（2409）9087張、鴻海（2317）5512張、力成（6239）5354張、國票金（2889）2580張、華南金（2880）2553張、強茂（2481）1775張、旺宏（2337）1500張。

