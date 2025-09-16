高雄麗尊酒店賣給建商 回租簽1年約繼續經營

高雄麗尊酒店賣給興富發建設。（圖擷自高雄麗尊酒店臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於高雄五福路的麗尊酒店，今年7月賣給興富發建設，麗尊集團總經理陳昱聰今（16日）證實，目前採售後回租方式，與興富發簽1年約，將繼續經營。

麗尊集團是前高雄市副市長李登木創立，鼎盛時期在高雄有3家飯店，同在五福路上的麗景酒店，於2022年11月結束營運，以3.92億元賣給「麗隆企業」；今年7月，麗尊酒店又以14.5億元賣給興富發建設旗下子公司；集團目前僅剩下2017年底成立、位於巨蛋商圈的帕可麗酒店。

對於麗尊酒店後續走向，麗尊集團總經理陳昱聰今天證實，目前採取售後回租方式，明年初交屋後，將簽1年短約，繼續經營至明年底。當然興富發有自己的規劃，租約到期後，建物可能有一部分要自己使用，做為辦公室或展售中心，屆時租約再重談。

陳昱聰強調，這幾年飯店業情況有所改變，實際持有一整棟建物的不多，多數都是租或合作開發經營，集團這10年來也陸續處理資產，希望活化、把觸角更延伸。高雄人流現在都往北高雄、南高雄集中，集團目前還是以雙品牌經營，日後觸角可能會延伸到豪宅物業管理、長租型酒店式公寓，或餐飲獨立品牌經營。

他說，目前麗尊酒店仍持續優化，與興富本身也想要經營飯店，未來不管是委託麗尊集團經營，或租賃給麗尊經營，都是讓品牌繼續延伸下去的契機。針對興富發表示未來不排除引進國際連鎖飯店品牌接手經營，長期也考慮其他開發計畫，陳昱聰表示這部分還沒確定，興富發還在觀望中，若未來引進國際連鎖飯店，麗尊也樂觀其成。

陳昱聰強調，受惠於高雄演唱會經濟，飯店假日一定客滿，平常日住宿率也有6成8到7成；以帕可麗酒店來說，緊鄰捷運巨蛋站，離高雄巨蛋及世運主場館都很近，外籍旅客比例高達45%，香港、日、韓及東南亞旅客為大宗，不少都是專程來高雄聽演唱會。

