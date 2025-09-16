央行理監事會「新生」龔明鑫：匯率、最低工資表達「產業心聲」

經濟部長龔明鑫主持媒體交流會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中央銀行預定18日召開第三季理監事會議，理事成員之一的經濟部長龔明鑫今天表示，身為「新生」會多聽，但會表達企業心聲，希望匯率穩定，有助企業詢單、做生意；他也再次回應最低工資一事，同樣是為了產業發聲。

經濟部長為央行理監事會成員，龔明鑫將首次參與央行理監事會議。被問到會作出何種建議時，龔明鑫說，「新生應該是多聽，我們是新生」。不過，他也提到，近期七大工業國對匯率有共同聲明，認為匯率要尊重市場，但有個但書，除非匯率短期間波動太大。

他說，這應該也是企業界心聲，沒有匯率一定要升或是要貶，而是短時間內若波動太大，不利企業界做生意，訂單談判都很困難。

另外，勞動部預計26日召開最低工資審議會，龔明鑫先前已對此表態，先前公式計算做調整並不那麼適當，但引發外界關注。

他再次說明，現在情勢跟過去不同，主要是產業發展有落差存在，高科技發展之好，甚至領導全世界，但中小企業面對關稅等挑戰，不能忽視，經濟部已也很多政策協助，但也希望把資訊傳達給審議委員，「只是這樣的想法」。

而今日媒體交流會是龔明鑫首秀，回答穩健但不失幽默。媒體關切美國總統川普2.0對美國經濟是強大，還是走向衰敗，許多經濟學家都有嚴厲批評，而學者出身的龔明鑫有何看法。

他回應，這個問題很困難，因為「經濟部長不適合評論」，尤其現在台美還在談判當中，但已經濟學家角度，他可以私下再分享。

