南亞科還有戲！外資連2天霸榜狂掃逾9萬張 爆天量噴出

南亞科還有戲！外資連2天霸榜狂掃逾9萬張 ，股價爆天量噴出。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資熱錢持續大回流，週二（16日）買超270.04億元，激勵指數上漲272點，收25629點新高，在台股頻創新高，外資持續大買電子股，其中又以南亞科最狂，繼昨買超3.69萬張，今再買5.37萬張，連2日霸榜，買超逾9萬張，在內外資力挺下，不僅股價今漲9.67%，收69.2元，成交量爆出44.31萬新天量，在連10漲下，股價漲51.58%。

外資買超前10大個股，依序為南亞科（2408）5萬3729張、華邦電（2344）3萬9601張、中信金（2891）2萬3308張、欣興（3037）2萬2243張、佳能（2374）1萬7587張、台新新光金（2887）1萬7581張、台積電（2330）1萬3670張、力積電（6770）1萬3287張、國泰金（2882）1萬1055張、聯電（2303）9315張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法