比照日本將動搖國本！專家：川普的3500億美元要求 會讓韓國破產

〔編譯魏國金／台北報導〕美國與韓國的貿易談判遭遇瓶頸，華府要求韓國直接投資美國3500億美元，此金額龐大到令人咋舌，經濟學家警告，如果南韓接受該投資條件，南韓恐陷入其現代史上前所未見的危機。

美國商務部盧特尼克上週直言，日本已簽署類似條款，因此韓國也必須接受協議，否則將面臨更高關稅。

依據美韓7月達成的架構協議，若首爾承諾對美國指定的產業投資3500億美元，以及做出其他讓步，美國將調降韓國進口關稅從原計畫的25%降至15%。

然而後續談判，包括韓國總統李在明上月訪問華府，針對投資方案的結構、分潤機制等條件陷入僵局。

分析人士警告，不能將韓國與日本做類比。他們指出，韓國經濟規模約為日本的一半，外匯存底約4160億美元，不到日本1.32兆美元的3分之1。

同時，有別於日圓，韓元的轉換性不足，也不具儲備貨幣地位，這使首爾的轉圜空間不多。

首爾西江大學經濟學教授許正（Hur Jung，音譯）說，「南韓正被迫喝下毒酒。如果我們接受美國的要求，這個國家只會破產。韓國的外匯儲備將耗盡，韓元將重貶，引發一場嚴重的外匯危機，相較之下，1997年國際貨幣基金（IMF）的紓困將顯得微不足道」。

3500億美元相當於韓國外匯存底的84%，相較日本投資美國5500億美元的承諾，則佔其外匯存底的41.6%。

關鍵是，日圓享有全球可轉換性，這讓東京透過與美國的貨幣互換，幾乎可無限取得美元流動性，但首爾無此條件。許正說，「基於韓國經濟的規模、貨幣市場的地位，以及外匯狀況，韓國不可能接受美國的要求；面對這種超乎國際貿易慣例的荒謬要求，談判無法推進也就不足為奇了」。

去年韓國對美出口的產品價值約1320億美元，相當其國內生產毛額（GDP）7.3％，一名分析師指出，如果美國關稅降低韓國5%出口，損失約70億美元，然而為了保護這些出口，川普開價3500億美元，這違反了經濟邏輯。

韓國慶北大學經濟學教授羅元俊（Nah Won-jun，音譯）說，3500億美元約佔南韓年度預算70%，「美國的要求超出市場資本主義的範疇，是赤裸裸的帝國主義。如果南韓接受這不公平的協議，將對經濟造成致命打擊。如果投資美國的項目失敗，南韓將無法收回其投資，韓國納稅人將必須承擔重擔」。

