中國鋼鐵出口預估增1.2億噸 各國將加強關稅壁壘全面圍堵

今年中國的鋼鐵出口預估將成長4%至9%，達到1.15億噸至1.2億噸之間，恐促使各國採取更激烈貿易保護措施。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，今年中國的鋼鐵出口預料將再創歷史新高，挑戰前所未見的貿易壁壘將壓低出口的預測，恐促使各國對中國這個世界最大鋼鐵生產國採取更激烈的貿易保護措施。

根據11名分析師的預測，今年中國的鋼鐵出口將成長4%至9%，達到1.15億噸至1.2億噸之間。這11名分析師今年稍早都預測，今年中國鋼鐵出口將會下跌。

請繼續往下閱讀...

中國生產全球逾半的鋼鐵，其創紀錄的出口量凸顯出，中國的鋼鐵製造商和貿易商需要新的市場來消化國內已無法消化的鋼鐵。中國國內的鋼鐵消費量在2020年達到高峰，之後房地產市場崩盤。

中國大力推動鋼鐵出口，也反映出鋼鐵製造商對貿易壁壘不斷升高的擔憂。3位分析師和1位不願具名的貿易商認為，現在最好盡可能地拋售鋼材。但隨著大舉出口重塑全球流動，並促使各國關閉市場，以支持國內鋼鐵生產，這種擔憂有可能成為現實。

根據中國貿易救濟信息網，自2024年起，針對中國鋼鐵徵收的關稅和其他貿易壁壘已達54項，超過2019年至2023年的總和。分析師表示，中國鋼鐵出口增加將促使各國採取進一步的限制措施。

歐盟本月稍早表示，將尋找新方法限制鋼鐵進口。墨西哥11日宣布一項提高中國進口產品關稅的計畫，包括鋼鐵在內。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法