公股券商首家 兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區

2025/09/16 16:20

兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區，為公股券商首家，圖為兆豐證券董事長陳佩君。（業者提供）兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區，為公股券商首家，圖為兆豐證券董事長陳佩君。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於7月1日成立「亞洲資產管理中心」，並選定高雄作為首個示範專區，兆豐證券成為首家獲准進駐專區的公股證券商，將積極拓展財富管理業務。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券自108年起率先獲准開辦高資產客戶理財服務，此次在高雄資產管理專區試辦業務，更是積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策的重要一步。將以「投資規劃、資產配置、風險管理、傳承規劃」4大面向，為高資產客戶打造全方位投資解決方案，迎接亞洲資產管理的黃金發展期。

兆豐證券獲准試辦的業務，鎖定高資產客戶，將引進並銷售「未具證券投資信託基金性質的境外基金」，提供高資產客戶多元的資產配置選擇，強化投資便利性。其次，高資產客戶以信託方式指定購買未上架金融商品時，得免除既有上架審查規範，加速商品上架流程，協助客戶更快掌握國際投資機會。

配合金融商品創新服務，兆豐證券表示，將與合作夥伴共同引進多元化的私募股權基金，以及另類投資商品等未具證券投資信託基金性質境外基金，涵蓋美股、港股、歐股、日股、陸股等海外市場，滿足客戶全球布局的投資需求。

