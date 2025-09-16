Gogolook強化防詐商機 宣布Whoscall改版升級

Gogolook共同創辦⼈暨執⾏⻑郭建甫表示，Whoscall新版軟體的目標是重建人們對於數位世界的信任感。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕近年詐騙集團不法所得屢創新高，防詐軟體Whoscall 以「成長型防詐社群」為核心進行重大改版，目標打造凝聚全民力量、協作對抗詐騙行動的防詐網絡，開發商Gogolook（6902）今天表示，除了應用程式本月以全新樣貌面向使用者，第四季更將進一步釋出「任務牆」功能，透過回饋機制提升社會整體的防詐意識與應對能力。

Whoscall攜手全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance）與ScamAdviser發布的《2025 亞洲詐騙調查報告：台灣篇》顯示，72%台灣民眾曾遭遇詐騙情境，平均每兩天就可能遇上一宗詐騙，更有52%受訪者在遭遇詐騙後感到心理壓力，40%因而出現焦慮、失眠等狀況，彰顯詐騙已從法律與金融問題擴大為公共心理健康議題。

請繼續往下閱讀...

Gogolook認為，詐騙集團濫用AI技術與社群平台，讓網路訊息真假難辨，此外，電話詐騙更是持續氾濫，與民眾生活高度結合的社群媒體、簡訊平台也都淪為詐騙溫床。對此，旗下Whoscall全面改版升級，以四大核心支柱構築防詐生態圈，包含全球用戶回報真實且在地化的資訊、AI 預判模型提供客觀精準的判斷、最全面的資料合作夥伴，並與警政單位協作落實最嚴謹的安全把關，全面提升防護力。

Gogolook共同創辦⼈暨執⾏⻑郭建甫表示，Whoscall的影響力已遍及全球，新版軟體目標重建人們對於數位世界的信任感，「我們將此次改版視為帶領我們迎向下一個十年成長的里程碑」，回顧2024年有來自57個國家、950萬用戶參與回報，累積1.35億筆回報資料，奠定 Whoscall作為全球最大的防詐社群的地位。未來，Whoscall 將不只是工具型應用程式，而是與用戶共同成長的防詐夥伴。

Whoscall在技術層面已整合ScamAdviser等合作夥伴的數千萬筆規模的資料庫，作為AI模型訓練與防詐研發的重要基礎，模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅，為用戶提供即時且更精準的防護。目前公司正在招募合作夥伴加入防詐平台，可望補足多數國家在軟體開發與長期維護軟體的缺口，透過資料串接與政策合作，實現公私協力共同打擊詐騙，對企業端也能成為避免資安風險的重要角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法