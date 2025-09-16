非現金支付城鄉差距大 聯卡中心：非6都僅占7％

根據聯卡中心最新大數據顯示，全台信用卡交易筆數高達93.87%集中在六都。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內非現金支付使用快速成長，金管會統計，2024年非現金支付規模達8.3兆元，其中56%為信用卡交易，但根據聯合信用卡處理中心（聯卡中心）最新大數據顯示，全台信用卡交易筆數高達93.87%集中在六都，非六都僅占7%，顯示城鄉之間的普及度差距極大。

為縮小城鄉落差，聯卡中心自2023年起，積極提升「非六都信用卡受理商家數」，並列為年度重點工作，今年6月起更主動拜訪全台16個非6都縣市政府，與地方攜手推動在地商家導入信用卡支付。

聯卡中心指出，過去雖定期派員前往非都6推廣，但常遇商家因營運繁忙或擔心詐騙而婉拒申辦，推廣效率有限。此次透過縣市政府居中協助，不僅提升商家信任度，也能藉由說明會直接解說申辦流程與實際效益，成功提高商家意願。現場觀察顯示，不少由二、三代年輕接班人經營的商家，接受度更高，更願意導入信用卡支付。

聯卡中心指出，2024年非現金支付規模達8.3兆元，其中信用卡交易金額高達56%，顯示信用卡仍是國人最主要的支付方式。非六都地區觀光與特色產業豐富，若能加速導入非現金支付，不僅能讓消費者更便利，也能協助商家開拓外地及國際客源，進一步帶動商業發展，並提高地方政府行政效率與財政透明度。

聯卡中心表示，非現金支付推廣是一項長期工程，不會因單場活動立即見效，但只要年年持續推進，就是推廣的重要收穫。未來將與各縣市政府長期合作，結合招商及商圈活動，推動支付普及，縮小城鄉差距，打造更便利的支付環境。

