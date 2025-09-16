晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

非現金支付城鄉差距大 聯卡中心：非6都僅占7％

2025/09/16 16:00

根據聯卡中心最新大數據顯示，全台信用卡交易筆數高達93.87%集中在六都。（業者提供）根據聯卡中心最新大數據顯示，全台信用卡交易筆數高達93.87%集中在六都。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內非現金支付使用快速成長，金管會統計，2024年非現金支付規模達8.3兆元，其中56%為信用卡交易，但根據聯合信用卡處理中心（聯卡中心）最新大數據顯示，全台信用卡交易筆數高達93.87%集中在六都，非六都僅占7%，顯示城鄉之間的普及度差距極大。

為縮小城鄉落差，聯卡中心自2023年起，積極提升「非六都信用卡受理商家數」，並列為年度重點工作，今年6月起更主動拜訪全台16個非6都縣市政府，與地方攜手推動在地商家導入信用卡支付。

聯卡中心指出，過去雖定期派員前往非都6推廣，但常遇商家因營運繁忙或擔心詐騙而婉拒申辦，推廣效率有限。此次透過縣市政府居中協助，不僅提升商家信任度，也能藉由說明會直接解說申辦流程與實際效益，成功提高商家意願。現場觀察顯示，不少由二、三代年輕接班人經營的商家，接受度更高，更願意導入信用卡支付。

聯卡中心指出，2024年非現金支付規模達8.3兆元，其中信用卡交易金額高達56%，顯示信用卡仍是國人最主要的支付方式。非六都地區觀光與特色產業豐富，若能加速導入非現金支付，不僅能讓消費者更便利，也能協助商家開拓外地及國際客源，進一步帶動商業發展，並提高地方政府行政效率與財政透明度。

聯卡中心表示，非現金支付推廣是一項長期工程，不會因單場活動立即見效，但只要年年持續推進，就是推廣的重要收穫。未來將與各縣市政府長期合作，結合招商及商圈活動，推動支付普及，縮小城鄉差距，打造更便利的支付環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財