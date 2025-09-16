晴時多雲

永虹先進打入國際航太供應鏈 擬進一步投標國防無人機

2025/09/16 15:54

永虹先進將參加2025台北國際航太暨國防工業展。董事長吳家幸展示永虹開發無人機原型機。（業者提供）永虹先進將參加2025台北國際航太暨國防工業展。董事長吳家幸展示永虹開發無人機原型機。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖複合材料生產技術的永虹先進材料（6618），今日宣布正式取得歐洲航太複材大廠Syensqo標案，預計第四季開始出貨，首批在手訂單金額約新台幣1000萬元；同時，更進一步宣布將投入國防乙式無人機投標案，展現公司在航太與國防領域的深耕實力與未來布局。

永虹先進董事長吳家幸表示，經過多年研發投入與國際級客戶的長期驗證，成功拿下Syensqo國際性標案，代表永虹產品已獲得全球航太產業的高度信任與認可，也展現永虹正式進入國際航太供應鏈；除歐洲市場外，他也說，近期成功切入日本與韓國航太領域，已接獲少量試單，後續將持續擴大亞洲市場布局。

永虹先進長期專注於航太級熱塑性碳纖維研發，吳家幸更進一步宣布，將投入國防乙式無人機投標案，他指出，為強化完整解決方案，將攜手星協系統科技與台續合作，分別布局飛控系統與無人機教育訓練，透過「材料+系統+教育」三位一體的完整解決方案，成為國內少數具備全方位能量的無人機國家隊。

吳家幸認為，隨著未來訂單規模的持續放大，產能利用率提升，毛利率可望逐步改善；同時，透過與國際大廠合作累積的經驗，將為永虹開啟更大規模的市場機會，未來將持續深化與國際合作夥伴的合作，加速國際化布局，拓展航太、國防與高階工業應用市場，進一步擴在全球的競爭優勢。

