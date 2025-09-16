晴時多雲

7月全台預售屋賣不到3千件 創揭露以來單月最差買氣

2025/09/16 15:33

新竹縣市已連續三個月、單月預售屋賣不到100件。（記者徐義平攝）新竹縣市已連續三個月、單月預售屋賣不到100件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕7月全台預售屋揭露件數不到3千件，是預售屋揭露上路已來，單月買氣最差。

信義房屋彙整內政部實價網最新預售屋揭露實況，7月全台僅賣掉2698件、月減24.61%，年減幅更高達8成，相當於買氣直接打兩折，進一步觀察六都、新竹縣市7月預售屋揭露件數，僅新北市單月突破500件、有629件，其它五都與新竹縣市全數不到450件，台北市、台南市以及新竹縣市更低於200件，其中新竹縣市已連續三個月、單月賣不到100件。

罕見! 股市極熱 房市卻極冷

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，7月台股其實已經衝上2.3萬點，但預售建案仍感受不到資金行情，尤其在房貸政策抑制之下，呈現股房背離的走勢，過去從沒看過股市這麼熱、房市卻這麼冷的極端情況，推測主因是民眾擔心未來房貸問題，更直接擔心未來預售價格是否撐不住而鬆動，因此，在第三季央行理監事會議結果出爐前，選擇停看聽、先觀望看看。

對比去年同期，7月六都預售屋年減幅全數67%以上，其中桃園以南四都的年減幅則是8成起跳，曾敬德認為，去年上半年預售市場實在太過火熱，而近期房市則是因為政策因素早已趨向冷靜，導致預售屋買氣衰退的比成屋買氣更加劇烈，尤其過去房價基期較低的區域，因為漲得太快、太兇，買氣直接跌落谷底，現在就要看第3季央行理監事會議後，是否對於房市釋出正面訊號，否則預售市場仍會持續低量，尤其過去房價飆漲的區域，價格上會有比較大的修正壓力。

