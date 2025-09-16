昔貸款遭拒！38歲女被逼出「創業奇蹟」 公司年營收飆破6億

Kristy Kim獨自從南韓移民到美國，過去因貸款買車遭拒，成為她的創業契機。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名女子因為是移民身分，使她在美國沒有信用分數被視為「信用幽靈」，連租房與買車都屢屢受阻。這些挫敗讓她決心創業，打造一家金融科技公司，光是一年營收就超過2000萬美元（約新台幣6億元），她將個人困境化為幫助無數移民與年輕人的契機。

《CNBC》報導，2011年，剛從美國加州大學柏克萊分校畢業的Kristy Kim滿懷期待要在舊金山展開投資銀行職涯，卻在尋找人生第一間公寓時屢屢碰壁。原因不是薪水不足，而是她在美國沒有信用分數，被視為「信用幽靈」。

請繼續往下閱讀...

Kristy在11歲時獨自從南韓移民到美國，沒有家人能替她簽署租屋保證人。為了找到落腳處，她只好上Craigslist（分類廣告網站）找到了一間公寓並直接聯繫房東，並親自「推銷」自己，強調有穩定工作，甚至願意讓房東與她的主管聯繫作證。最終，她才成功租下第一間公寓

這段適應美國金融體系的艱難經歷，對Kristy影響深遠。如今38歲的她，已是金融科技公司TomoCredit的共同創辦人兼執行長。該公司專為缺乏信用歷史的人設計工具，協助建立信用、改善財務狀況。TomoCredit在去年營收超過2000萬美元（約新台幣6億元）。

真正讓Kristy下定決心創業的，不是租房，而是買車時的挫敗。當年她申請汽車貸款多次遭拒，只好走進銀行，請求經理替她向車商證明收入與存款。但由於銀行存款部門與貸款部門分屬不同單位，對方婉拒了她的請求。那刻，Kristy意識到這套系統非常老舊、低效。她回憶，最後她只好向韓國的家人借錢，全額購買二手車。

她指出，這樣的制度不僅讓她被迫動用大量現金，車商也因此少了一筆生意，銀行同樣失去了一位客戶。這段經驗讓她更篤定要創辦TomoCredit，她說「我知道一定有數以百萬計像我一樣的人，遇過同樣的困境。總得有人來解決它。」

Kristy坦言，過去她因為沒有信用分數而感到挫折，甚至覺得羞愧，但隨著經驗累積，她逐漸理解這並非個人問題，而是對制度不熟悉。她表示「我希望人們，特別是移民，能感到被賦權，而不是感到羞愧。因為沒有信用分數，並不是一件該丟臉的事，這只是因為我們不了解這個系統。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法