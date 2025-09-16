晴時多雲

信邦機器人線束逐步增量 5大產品明年全面成長

2025/09/16 15:25

信邦董事長王紹新今天出席台灣電子連接產業協會舉辦的「遽變下的連接產業技術論壇」。（記者方韋傑攝）信邦董事長王紹新今天出席台灣電子連接產業協會舉辦的「遽變下的連接產業技術論壇」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）董事長王紹新今天表示，公司多年耕耘人形機器人與相關應用，產品涵蓋關節與全身線束，預期出貨逐步增量，2027年的營收貢獻可望迎來大幅度成長；此外，隨著旗下苗栗廠區擴充產能，以及綠能應用拉貨動能回溫，加上半導體應用熱度有增無減，公司五大類別產品2026年將全面成長。

王紹新今天出席台灣電子連接產業協會舉辦的「遽變下的連接產業技術論壇」，談到今年整體產業皆有受到美國關稅、新台幣匯率波動帶來的不確定性因素影響，不過公司仍專注於五大產業（MAGIC）應用，包括健康照護（Medical Health）、汽車及航空（Automotive & Aviation）、綠能（Green Energy）、工業應用（Industrial Application）、以及通訊（Communication）相關領域等。

王紹新說，旗下苗栗廠產能持續滿載，因此進一步鎖定銅鑼科學園區展開擴線工作，明年可望完工並逐步投用，2027年正式切入量產階段。海外佈局方面，信邦美國俄亥俄州新廠已投產，面積較舊廠擴大1.5倍，因應美系客戶需求，將中國的部分產品移轉至當地生產，以支應地緣政治與關稅挑戰。

王紹新提到，目前旗下機器人客戶以美系為主，涵蓋關節與全身線束，具備高耐彎折、輕量化、防水與高耐壓等特性，單價相對也比較高。現階段已有多家國際機器人廠商採用信邦產品，但相較於未來可觀的商機規模來看，現階段的訂單水位只能說是剛開始的醞釀期，預估2027年就會進入真正的放量階段，除了線束，信邦也在客戶要求之下生產相關板件，未來需求可期。

此外，信邦半導體應用已獲得大客戶下單，短期內先供應小型機櫃，後續待銅鑼新廠上線，將逐步擴展至大型機櫃，訂單能見度看到2027年，由於半導體產業特性，產品需要經過長時間的驗證，公司已與客戶建立緊密合作，甚至派遣工程師支援，展現長期合作意願。

關於美國總統川普先前引發綠能產業的不確定性，雖然造成電動車在內的品牌廠商放緩拉貨力道，不過，王紹新已觀察到部分客戶恢復量產，帶動公司訂單動能回溫，此外，信邦也持續著墨無人機領域，無論是商用載人應用，或是軍用掛彈等機種，也都有機會「一點一點發展起來」。

