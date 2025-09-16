晴時多雲

台積電激勵日人來台留學潮 學生媽媽讚台灣有「3好」

2025/09/16 15:24

台積電激勵日人來台留學熱潮。圖為雲林科技大學與台積電合作半導體人才培訓計畫啟動後，首位日籍學生真下彩音已在雲科大上課。（本報資料照，記者黃淑莉攝）台積電激勵日人來台留學熱潮。圖為雲林科技大學與台積電合作半導體人才培訓計畫啟動後，首位日籍學生真下彩音已在雲科大上課。（本報資料照，記者黃淑莉攝）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒朝日新聞報導，由於台灣多元的語言教育、相對便宜的學費，以及全球最大晶片製造台積電的激勵措施，越來越多的日本學生前往台灣留學。

一位來自靜岡縣的高三學生的媽媽肯定到台灣留學的3大優點，她說：「我一開始很反對女兒去台灣留學」，但是，「隨著我了解到台灣的高教育水平、低廉的學費，以及高標準的治安，我越來越傾向於鼓勵她，並對女兒說『那太好了』。」

今年6月期間，「留學台灣」博覽會分別在東京和橫濱舉行，允許日本學生參加者獲得獎學金和生活費補貼。展會由台灣教育部設立的日本台灣教育中心（TECJ）主辦，該總部位於東京，吸引了來自宮城縣至沖繩縣的200多名人士參加。

TECJ官員表示，在台灣學習的日本學生人數從2012學年的4457人，增加到2019學年的1萬多人。在新冠病毒大流行期間，這一數字有所下降，但在2024學年回升至8779人。

日本人是台灣第四大國際學生群體，僅次於越南人、印尼人和馬來西亞人。

位於茨城縣的一般社團法人台灣學習支援中心（TSSC）的官員表示，台灣大學每年的學費在50萬日圓至75萬日圓（約台幣15萬元）之間。TSSC負責人表示：這僅相當於美國學費的10%至20%，以及西方大學在馬來西亞分校學費的一半。

TSSC負責人也表示，台灣長期以來重視英語教育，並開設了大量英語課程。

一名來自長野縣、就讀於台灣最負盛名大學之一國立台灣大學的女學生，在展會期間在台大展位上進行了講解。這位經濟系的三年級學生說，她在進入台大之前畢業於日本的一所公立高中。她是家中四個兄弟姊妹中的老大，她說，選擇到台灣留學是考慮到家庭的經濟負擔。她通過了大學要求的中文程度測試，但實際上她所上的所有課程都是用英語授課。

這名學生說：「那些課很難」；「裡面還有數學課，學經濟學就得學數學。我現在比以往任何時候都更努力。」

台北科技大學和雲林科技大學的攤位前，不斷傳來驚嘆聲。這些大學有一個專門針對日本人的項目，可以完全免除學費，並提供每月5萬日圓（約台幣1萬元）的生活補助。

雲林科技大學教授表示，該計劃的受益者畢業後必須參加就業考試，才能加入台積電。即使受惠者未能通過台積電入學考試，也無需退還已領取的津貼。

大學利用這筆資助金來設立獎學金。台積電也與台北科技大學、雲科大等19所大學合作開設「半導體課程」。計畫涵蓋電路、材料科學等基礎學科，以及晶片製造製程、積體電路設計、半導體設備等應用學科。完成課程所有科目的學生將獲得台積電頒發的結業證書。

台積電代表表示，該公司向台北科技大學和雲科大提供支援資金，希望培養半導體開發和生產所需的專業人才。

如果他們符合某些要求，包括平均分數達到80分或以上，並被允許在台積電台灣辦事處工作，他們還可以獲得15萬新台幣的獎金。

一位從仙台來參觀展會並報名參加雲林科技暑期學校計畫的高三女生說：「這個獎學金計畫很有吸引力，因為它可以讓你用英語和中文學習我們身邊隨處可見的半導體知識」。

台積電已是熊本縣的知名企業，於2024年在那裡建立一家工廠。TSSC相關人士表示，近年來，在TSSC的支持下，熊本縣每年都有20多人赴台留學。縣教育委員會主席大井弘樹表示：台積電的到來，或許加深了學生家長對來台留學的理解。

熊本縣6月在9所高中舉辦了赴台留學說明會。熊本縣立高中一名一年級學生的父親說：「台積電的出現帶來了『熱』的局面。 這讓我對送兒子去台灣上大學產生了興趣。」

