晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

東洋淋巴瘤標靶新藥 獲健保給付

2025/09/16 14:27

台灣東洋總經理侯靜蘭，力推營運三箭策略，帶動公司穩健成長。（東洋提供）台灣東洋總經理侯靜蘭，力推營運三箭策略，帶動公司穩健成長。（東洋提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕長期耕耘血液腫瘤領域的國內藥廠台灣東洋（4105）今日宣布，公司引進的單株抗體標靶新藥Tafasitamab、用於治療瀰漫性大B細胞淋巴瘤（diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL），10月1日起正式獲健保給付，嘉惠更多有需求的病患。

隨單株抗體標靶新藥Tafasitamab結合小分子藥物Lenalidomide，獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）登錄為瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）的最新治療指引後，台灣東洋也同步啟動血液腫瘤藥物的佈局計劃，希望透過「代理與自製」的雙箭策略，讓國內醫患用藥選擇與國際治療指引無縫接軌。

因此東洋積極引進Tafasitamab並順利於今年1月取得台灣TFDA藥證、並於10月1日起正式獲健保給付。東洋指出，這不僅是總經理侯靜蘭加入台灣東洋第一個成功引入的國際新藥，也是台灣東洋與國際大廠又一個重要合作的里程碑。

台灣東洋表示，「外銷困難學名藥」、「授權引入新藥」及「自製國產新藥」一直是營運的三大主軸，有鑑於國際情勢快速變化，將持續透過接軌國際、精準選題、技術升級、降本增效等策略，充實各領域藥品產品線、維持自製藥品品質與強化供應韌性，為台灣醫病提供多元且可近的治療選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財