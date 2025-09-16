東洋淋巴瘤標靶新藥 獲健保給付

台灣東洋總經理侯靜蘭，力推營運三箭策略，帶動公司穩健成長。（東洋提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕長期耕耘血液腫瘤領域的國內藥廠台灣東洋（4105）今日宣布，公司引進的單株抗體標靶新藥Tafasitamab、用於治療瀰漫性大B細胞淋巴瘤（diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL），10月1日起正式獲健保給付，嘉惠更多有需求的病患。

隨單株抗體標靶新藥Tafasitamab結合小分子藥物Lenalidomide，獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）登錄為瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）的最新治療指引後，台灣東洋也同步啟動血液腫瘤藥物的佈局計劃，希望透過「代理與自製」的雙箭策略，讓國內醫患用藥選擇與國際治療指引無縫接軌。

因此東洋積極引進Tafasitamab並順利於今年1月取得台灣TFDA藥證、並於10月1日起正式獲健保給付。東洋指出，這不僅是總經理侯靜蘭加入台灣東洋第一個成功引入的國際新藥，也是台灣東洋與國際大廠又一個重要合作的里程碑。

台灣東洋表示，「外銷困難學名藥」、「授權引入新藥」及「自製國產新藥」一直是營運的三大主軸，有鑑於國際情勢快速變化，將持續透過接軌國際、精準選題、技術升級、降本增效等策略，充實各領域藥品產品線、維持自製藥品品質與強化供應韌性，為台灣醫病提供多元且可近的治療選擇。

