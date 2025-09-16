經長：綠電發電佔比年底達15％ 擬祭新招催出光電量倍增

經濟部長龔明鑫今天主持媒體交流會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫今天表示，能源2.0政策大方向並沒有改變，綠能仍是重中之重，今年綠電發電量佔15%以上，朝明年底發電比例提高邁進。關於光電會著重發推動屋頂型較無爭議，並提前汰舊換新光電板，讓發電量倍增；而前任經長郭智輝不推崇的浮式風電，龔明鑫則表態，離岸風電表現佳，經濟部支持繼續發展。

由於再生能源進度遲緩，造成能源轉型障礙，龔明鑫今天表示，大方向沒有變，企業需要綠能，尤其也要完成RE100承諾等，因此綠能仍為能源2.0的重中之重。

龔明鑫說明，地熱、氫能發展需要時間，對於綠能的發電佔比目標，他今天於會中並未宣布再做調整，但步調上會稍作調整，會以今年綠電發電佔15%以上、明年底持續提高為目標邁進。

至於如何達成，他說明，屋頂型光電過去成本、利潤不是太划算，但目前綠電價格提高，沒有爭議性的就可以盡快推動，素地開發、漁電共生則與農業部合作、穩健推動。而經濟部也將盤點，光電板提早汰舊換新，「一樣面積，但卻是兩倍發電量」。

能源署副署長吳志偉補充，十幾年前推動的光電板發電效率約十幾%，但新的都已達23%以上，但多久年限、鼓勵汰換誘因等，能源署仍在全面研究中。

至於風電部分，龔明鑫說明，光電、離岸風電已運轉部分，「表現都非常好」，白天不擔心電不夠，風電過去也是擔心地震、颱風會對風機產生影響，但歷經幾次地震、颱風後幾乎沒受損，風機的韌性很好，因此在離岸風電政策上，經濟部態度是3.1、3.2選商完成盡快落實與併網，3.3雖還沒有共識，也會盡快溝通，而浮式風電往深海區移動，他點名，浮動式研發準備當中，「還是會去做」。

