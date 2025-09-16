26歲快遞員月賺25萬、攢下650萬元登新聞頭條 每天步行30公里、處理700個包裹

26歲快遞員每天步行30公里，處理600到700個包裹，經過6年努力攢下了驚人的3億韓元（台幣650萬元）。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓仁川市一名26歲的快遞員，每天步行30公里，處理600到700個包裹，經過6年的不懈努力，終於攢下了驚人的3億韓元（台幣650萬元），辛勤勵志的故事讓他登上了媒體新聞頭條。

KBS《早安韓國》報導在仁川西區工作送貨員鄭尚彬（音譯）的日常生活。鄭先生一大早就到達物流現場，光是上午就處理了300個包裹。他的敏捷是他工作的一大特點：從投遞、驗證到拍照，只需三秒鐘即可完成。

他每天處理600到700個包裹，每月處理1萬5000到1600個包裹。考慮到一般外送騎士每月處理6000到7000個包裹，這個數量是他的兩倍以上。正因如此，現在的外賣騎手們才會驚訝地喊道：「工作太辛苦了，累得都吐了」。

鄭先生的勤奮源自於系統化的專業知識。他會提前在每層樓卸下笨重的物品，將較小的物品搬到頂層，然後走樓梯送貨。

為了避免打擾居民，他盡量減少使用電梯。送貨期間，他會不斷用手機查看已退回和已送達的物品，並在腦海中規劃好路線。他說：「我腦子裡有自己的地圖，走樓梯比等電梯快得多。」

由於長期奔跑，他的鞋子磨損嚴重，每兩到三個月就需要更換一次。他每天步行約30公里，相當於5萬步。在高強度的工作之後，他每個月能賺到約1200萬韓元（台幣26萬元）。鄭先生的收入是按每批700韓元的佣金計算，這意味著他每月需要運送超過1.7萬件商品才能賺到這些錢。到目前為止，他已經存了3億韓元。

