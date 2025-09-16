晴時多雲

對等關稅衝擊！北市府秉持3不原則 集結美19州政府媒合產業商機

2025/09/16 14:13

台北市政府今（16）日舉辦「2025台北城市產業商機媒合會」，邀集美國各州政府辦事處協會，並集結19個州政府駐台辦事處、4大產業協會與超過300家台美企業共同參與。（記者孫唯容攝）台北市政府今（16）日舉辦「2025台北城市產業商機媒合會」，邀集美國各州政府辦事處協會，並集結19個州政府駐台辦事處、4大產業協會與超過300家台美企業共同參與。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府今（16）日舉辦「2025台北城市產業商機媒合會」，邀集美國各州政府辦事處協會，並集結19個州政府駐台辦事處、4大產業協會與超過300家台美企業共同參與，美國在台協實商務組組長Janée Pierre-Louis、基隆市副市長邱珮琳、新北市經發局長盛筱蓉、桃園市經發局長張誠皆到場出席。台北市長蔣萬安致詞時表示，關稅為台灣產業帶來衝擊，市府秉持「不等、不靠、主動出擊」原則，同時與中央保持合作，在衝擊下同時看到全球產業鏈重組的契機。

蔣萬安表示，媒合會首創整合了美國各州，共19個州政府，以及四大產業、共300多家的企業與會，涵蓋農產品、醫療、航太化學再到半導體以及人工智慧。（記者孫唯容攝）蔣萬安表示，媒合會首創整合了美國各州，共19個州政府，以及四大產業、共300多家的企業與會，涵蓋農產品、醫療、航太化學再到半導體以及人工智慧。（記者孫唯容攝）

蔣萬安指出，2024年台灣是美國第七大的貿易夥伴，雙邊經貿額度高達人1586億美元，成長了24%。另外，美國也成為台灣第二大出口國，2024年台灣出口到美國的金額就達到1114億美元。不過，今年截至8月為止，受惠於人工智慧AI產業的發展，台灣出口到美國的金額達1171億美元，超越去年一整年的總金額，美國也一躍成為台灣最大的出口國，可見雙方經貿關係不只緊密，更是有無限的發展潛力

蔣萬安說，北市成立專案小組後，每一周都會定期跨局處開會，他也親自走訪台灣進出口商業同業公會、台北市商業會，以及內湖科技園區協會，聽取第一線產業心聲，除了提供協助外，也主動積極看還有什麼可以做，希望在台北經貿的基礎之上，進一步架構一個台美的交流平台，因此有今天產業商機媒合會。

蔣萬安表示，媒合會首創整合了美國各州，共19個州政府，以及四大產業、共300多家的企業與會，涵蓋農產品、醫療、航太化學再到半導體以及人工智慧，並且首次由美國官方來解析美國的市場動態、產業發展，共有11場產業說明會來深入分析。

蔣萬安表示，媒合會首創整合了美國各州，共19個州政府，以及四大產業、共300多家的企業與會。（記者孫唯容攝）蔣萬安表示，媒合會首創整合了美國各州，共19個州政府，以及四大產業、共300多家的企業與會。（記者孫唯容攝）

美國在台協實商務組長Janée Pierre-Louis致詞說，台北市作為台灣的商業首部，是企業邁向全球市場的重要門戶，更有超過23個美國州政府在台北設立辦事處，以及台北與美國12個城市締結姐妹市而更加穩固連結。

Janée Pierre-Louis說，很高興看到美國有19個州積極參與本活動，他們的參與突顯了台美城市交流的重要，同時，他們所聚焦的領域人工智慧、半導體、醫療器材、國防與航太、以及農產品加工，正是台美商務往來持續拓展的核心；此外，隨著次世代科技推動市場需求，台灣企業也迎來一個獨家契機，可透過赴美投資，重新調整供應鏈布局，不僅掌握市場成長，也能強化長遠競爭力。

美國在台協實商務組組長Janée Pierre-Louis與台北市長蔣萬安。（記者孫唯容攝）美國在台協實商務組組長Janée Pierre-Louis與台北市長蔣萬安。（記者孫唯容攝）

