打造岡山87期生活圈 高市府再推第二波400戶公辦都更案

岡山區信義段47地號基地現況暨周邊概況圖。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為打造岡山87期移居生活圈，高市府第二次招商公告「岡山區信義段47地號土地都市更新事業公開評選實施者案」，再推第二波400戶公辦都更案。

高雄市都發局指出，延續岡山87期招商熱度，本案基地距岡山行政中心、高醫、捷運及火車站僅5至7分鐘車程，鄰近醒村及欣欣市場，周邊有五大公園，期望打造87期成優質的新宜居生活圈。

高市都發局長吳文彥表示，岡山位處北高雄科技廊帶核心，87期興建中的大鵬九村社會住宅，有約600戶，今年7月同地段46地號公辦都更案招商成功，也預計規劃興建3棟逾400戶嶄新的宜居住宅大樓，加上周邊民間推案未來陸續落成，周邊已成為千戶以上微型生活聚落。

47地號基地區位圖。（都發局提供）

都發局說明，本案47地號為第二次招商，合理反應成本，調增基準共負比。基地屬住三用地，法定容積率240%，預計投資規模約27億元，除申請都更容獎要求捐贈15 ％社宅外，要求全面導入銀級綠建築、智慧建築、耐震及無障礙設計四大標章。

都發局強調，本案除可由單一公司申請外，也開放多家公司組成合作聯盟參與，收件截止至明年1月26日，詳洽都發局都更科07-3368333轉5430。

