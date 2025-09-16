台電三座核電廠重啟現況盤點 9月底、10月初向經部報告

台電針對三座核能電廠進行現況評估，預計9月底、10月初向經濟部報告。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫今天（16日）談核能政策表示，經濟部依循總統、院長指示「兩個必須、三個原則」；台電董事長曾文生則補充，由於核管法子法並未限制「哪座核電廠」，台電針對三座核電廠重啟「現況盤點」於9月底、10月初出爐，目前仍是核三較有條件進入「自我安檢」，後續也準備找原廠加入，盼今年底、明年初有結果。

龔明鑫今天率領經濟部一級主管與媒體交流，針對核能議題，他解釋，政府並不排斥新技術，但仍須遵照兩個必須、三個原則，核安會也有子法預告，未來台電可以做自主的安全檢查。

核電安檢時程方面，由曾文生補充。他表示，根據核安會子法，並沒有限定哪部機組可以重啟，因此台電會把3個核電廠全部做一次盤點，預計9月底、10月初再向經濟部報告。

曾文生也說，目前看起來是核三廠「比較有條件」進入自我安全檢查，也就是核安會要求的老化管理、耐震強度等安檢，但他也以台電經驗舉例，過去核一廠延役的安檢報告就做了四年，希望原廠供應商加入盤點，而原廠有無能量協助，盼在今年底、明年初有初步結果。

至於核二廠狀況，曾文生說明，核二已在做乾貯的相關工作，爐心內用過燃料棒要能退出來，才能做安檢工作，因此乾貯工作有進度後，台電才能進一步確認。

龔明鑫也被問到對核融合近年可能有突破的看法，他表示，自己並不是專家，但他當然也期待有一個比較好的突破，「這是期待、一直期待」，十年前就這樣期待，這的確是好的解決方案。

