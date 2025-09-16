晴時多雲

中火因高雄興達電廠爆炸自主停車 盧秀燕要求中火要復工要向市府說清楚

2025/09/16 13:46

盧秀燕表示，若中火要恢復試車，要向市府說明白。（記者蘇金鳳攝）盧秀燕表示，若中火要恢復試車，要向市府說明白。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄興達電廠發生爆炸，今天台中市議會多位議員擔心台中的中火是否也會如此，市長盧秀燕今天在議會表示，中火的「法蘭」跟興達是一樣，廠商也是一樣，就她了解，中火已自主停工，但內部傳出，中央不斷要求中火恢復開工，恢復工程，因為缺電，要趕快上線，中火員工很怕，現在中火正停車檢查，要等高雄結果，但是她要求若中火復車要施工，向台中市民說清楚，要跟市府說清楚，到底安不安全。

台中市議員賴義鍠及劉士州今天在中市議會表示，能源很重要，但是高雄興達火力發生爆炸，而中火「法蘭」及廠商都是同一家，擔心中火也有同樣的問題。

盧秀燕表示，因為高雄興達電廠安裝狀況跟中火非常類似，因為國家缺電，各種天然機組搶著安裝，目前高雄原因未出來，但初步了解有幾個原因，第一天然氣機組的「法蘭」有問題，跟中火是一樣的，廠商也是一樣，如果高雄的法蘭出問題，台中市會不會出現相當的問題?

盧秀燕表示，其次傳出高雄興達正在搶時間，在趕工，傳出有工程師錄音檔露出來，因為為搶工，步驟節省，導致安裝程序有省 略，台中也有趕工，上會期就有議員講有趕工現象，狀況跟興達電廠一樣在趕工，擔心安全程序節略，中火跟興達狀況幾乎累同。

盧秀燕表示，讓台中市人對中火的安全有疑慮，國家需要能源，要安全便宜且沒有污染的能源。

盧秀燕表示，就她了解，中火因為同樣有風險，已自主停工，看高雄檢查的結果如何？因為兩廠皆同樣的廠商同樣的材質，但有人爆料，中央不斷要求恢復開工，因為缺電，要趕快上線，中火員工很怕，現正在停車檢查，正在等高雄結果，她要求，若復車要施工，向台中市民說清楚，要跟市府說清楚，到底安不安全。

