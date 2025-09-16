晴時多雲

2電廠機組接連事故供電壓力增 台電：夜尖峰仍有2.5部機組餘裕

2025/09/16 13:04

經濟部長龔明鑫喊話，力挺台電專業調度，可以維持夜尖峰6%備轉容量率。（記者林菁樺翻攝）經濟部長龔明鑫喊話，力挺台電專業調度，可以維持夜尖峰6%備轉容量率。（記者林菁樺翻攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電興達電廠、林口電廠機組連續出現事故，台電董事長曾文生16日表示，台電估算今起到9月底以前，有「一定程度供電壓力」，但夜尖峰備轉容量率會維持6%，約有2.5部機組餘裕可再應付突發狀況，台電全力盤點興達新1號機安全狀況，再向高雄市府申請，讓10月供電穩定度提升。

經濟部長龔明鑫率領經濟部一級主管、國營事業首長與媒體進行交流會。因興達電廠9日因天然氣漏氣，出現閃燃事故，接二連三林口2號機又在16日故障，導致供電備受矚目。

龔明鑫表示，備轉容量率就因應「意料之外」，還可以供電正常，目前白天以光電來看，表現太好，都不用過度擔心，但傍晚太陽下山，夜尖峰備轉容量率要維持至少6%，換算約有200多萬瓩餘裕，即使「有狀況，還是可以供電正常」。他更強調，機組調度方面是台電專業，如何維持6%，「我是完全相信台電」。

曾文生也補充，興達電廠9日晚間發生事故，為正在測試的新二號機，由於測試機組尚未正式移交給台電，調查報告仍要與包商中鼎、奇異確認。

因興達新二號事故，高雄市府以嚴格標準要求台電，影響到已接受調度的興達新一號機、130萬瓩，而林口新2號機昨事故，則影響80萬瓩，合計210萬瓩影響夜尖峰約6%，台電因而啟用緊備機組，到九月底夜尖峰備轉率估會維持在6%，約有2.5部機組可應付突發狀況。

曾文生坦言，這有「一定程度供電壓力」，特別會影響到後續的大修期程，但台電會迅速準備，讓興達新1號機的安全報告早日完成，再向高雄市政府提出申請，盼10月回歸，提升整體供電穩定度。

