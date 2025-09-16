晴時多雲

台東縣府阻工程人力外流到企業 宣布調薪到5到6萬元

2025/09/16 13:10

台東縣多項公共工程進行中，但府內很多工程人力流到民間。（記者黃明堂攝）台東縣多項公共工程進行中，但府內很多工程人力流到民間。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕營造工程人才近年來相當搶手，台東相關人才相當缺乏，民間營造廠紛紛祭高薪往縣府挖角。為阻止營造人力大量外流趨勢，影響公共工程興辦，縣長饒慶鈴今天宣布為符合資格的縣府「約用技術員」加薪至5到6萬元，與業界起薪齊平；另縣府約聘雇人員薪資也已全面調整至最低3萬1千元，希望把人才都留在縣府。

縣府工程人員說，受雇於縣府，一個月領4萬多元，但在業界都是5萬甚至6萬元起跳，而且在公務機關受限很多，在這種條件下，很多同仁離職，轉赴民間職場。

饒慶鈴強調，包括台東舊站特區等許多重大工程持續進行，營造業缺工嚴重，而業界薪資比縣府高出不少，縣府負責工程執行的專業人才不斷被業界挖角，為了從根本解決工程採購業務人力缺口，今年特別訂定「台東縣政府實際辦理工程採購業務之約用技術員薪資標準表」並調整薪資級距，只要符合「取得工程會公共工程品質證照」，及「土木建築等相關科系畢業並有兩年工作經驗者」適用，薪資大幅調升至業界起薪的5至6萬元水準。

這項辦法不僅建設處，包括文化處、社會處、原民處等縣府各局處工程採購人員都一體適用，另縣府約聘雇人員薪資也已全面調整至最低3萬1千元，期望縮短公私部門差距，鼓勵現職同仁持續精進專業，同時也吸引更多優秀人才加入，縣府強調，未來將持續在建設與制度層面雙管齊下，讓城市建設與人才發展齊頭並進。

