月領3.3萬退休年金！8旬翁堅決不住養老院 最終卻向女兒道歉了

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會到來，許多長者仍偏好在家接受照護，不過，如果只考慮自身意願，可能會對家庭關係造成不可逆的裂痕。日本一名80歲老翁堅決拒絕入住養老院，讓55歲長女不得不在家兼顧工作與照護，然而，最終導致女兒過勞住院、精神崩潰、甚至辭職和離家出走，老翁這才意識到自我中心的錯誤，向女兒道歉。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，月領約17萬日圓年金（約新台幣3.3萬元）的吉岡茂（化名，80歲）因在家中跌倒開始需要照護，於是請住在附近的未婚女兒明子（化名，55歲）協助。一開始，明子考慮到兼顧工作與照護困難，建議父親入住養老院。

然而，吉岡先生堅決拒絕「妳要拋下父親嗎？」他不願離開家中。明子見父親寂寞且內心帶有愧疚感，只好決定在家照護。

最初明子利用帶薪休假照護父親，但隨著時間推移，她因此睡眠不足、壓力巨大，精神與體力逐漸崩潰。她曾建議聘用居家照護幫手或日間照護中心，但吉岡仍堅持「不想被他人照顧」。1年後，最終明子過勞住院，並被迫辭職。

明子離職後，回到父親身邊，吉岡見女兒回來欣喜若狂。幾個月來，明子盡心照護，但生活幾乎與社會隔絕，存款也逐漸消耗，精神漸漸崩潰。終於，某日洗衣時，吉岡先生多次呼喚明子，她回應「等我一下」，沒想到吉岡卻怒喊「你存在的目的不是這個嗎！父親的照護應該是最優先！」

當晚，明子留下紙條「我已經無法繼續了，其餘請你自己處理。」並離開家。隔日吉岡發現紙條後，才意識到自己的自我中心已影響女兒人生，深感悔意，主動希望入住養老院。

目前，入住養老院後的吉岡先生在細心照護下生活平穩，偶爾展露笑容。明子則透過失業給付與兼職工作，逐步恢復身心健康，並重新安排生活與工作節奏。專家表示，適當使用相關照護服務，不僅可保障長者生活品質，也能減輕家庭照護壓力，避免重蹈類似悲劇。

報導指出，此案例顯示，堅持拒絕使用老年護理設施或幫手的家庭並不罕見，但可能導致家人身心健康受損。親子間的照護若完全依賴家庭承擔，容易導致離職、身心疲憊，甚至影響未來退休金收入。

