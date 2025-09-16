川普若炒鮑爾、美股恐蒸發1.5兆美元！新研究揭「驚人代價」

研究顯示，川普若開除鮑爾，美股恐蒸發1.5兆美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據一項最新研究指出，若美國總統川普真的解僱聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），美股可能蒙受高達1.5兆美元（約新台幣45.1兆元）的損失。據《Investopedia》指出，這份新研究將川普曾威脅開除鮑爾的言論，與即時市場損失聯結起來，若鮑爾真的遭解職，美股、美債與美元可能面臨的衝擊。

據報導，巴布森學院 （Babson College） 研究人員分析了7月16日的預測與股市走勢後，得出這項結論。在當天，Polymarket 與 Kalshi對鮑爾在今年底前下台的機率預測約25%（截至本週一，這2大平台的機率分別落在6%與9%）。當開除鮑爾的傳聞信件曝光後，其下台機率在90分鐘內從約25%升至40% 。

在不到2小時的時間裡，一封「解職信」就引爆市場，導致美股隨之下挫。之後川普表示「極不可能」開除鮑爾，鮑爾下台機率才回落至20%多。研究人員分析了追蹤標普500指數的SPY ETF走勢。當Polymarket機率從23%升至40%時，SPY交易量激增，這通常只出現在市場開盤或收盤時段。

研究人員表示，以走勢估算，隨著鮑爾被開除機率在短時間內上升17%，標普500市值蒸發 1250億美元（約新台幣3.7兆元）至2140億美元（約新台幣6.44兆元），美股整體市值則損失1500億美元（約新台幣4.5兆元）至2560億美元（約新台幣7.7兆元）。

若推演至假設情境，開除鮑爾的機率從0%升至100%，市場恐損失8800億美元（約新台幣24兆元）至1.51兆美元（約新台幣45.4兆元）。

研究指出，為何市場如此緊繃，是因為歷任的美國總統對Fed的言辭施壓並不罕見，甚至有時會帶動股市上漲。但川普今年對鮑爾的攻擊前所未見，不僅公開程度遠超過歷史慣例，更將「言辭施壓」升級為「實際解職」的可能性。

研究人員總結，川普從「言辭施壓」升級至「可能實際解職」，使市場對 Fed 的公信力與更高風險的擔憂，遠超過短期降息的前景。

