晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普若炒鮑爾、美股恐蒸發1.5兆美元！新研究揭「驚人代價」

2025/09/16 13:13

研究顯示，川普若開除鮑爾，美股恐蒸發1.5兆美元。（法新社）研究顯示，川普若開除鮑爾，美股恐蒸發1.5兆美元。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據一項最新研究指出，若美國總統川普真的解僱聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），美股可能蒙受高達1.5兆美元（約新台幣45.1兆元）的損失。據《Investopedia》指出，這份新研究將川普曾威脅開除鮑爾的言論，與即時市場損失聯結起來，若鮑爾真的遭解職，美股、美債與美元可能面臨的衝擊。

據報導，巴布森學院 （Babson College） 研究人員分析了7月16日的預測與股市走勢後，得出這項結論。在當天，Polymarket 與 Kalshi對鮑爾在今年底前下台的機率預測約25%（截至本週一，這2大平台的機率分別落在6%與9%）。當開除鮑爾的傳聞信件曝光後，其下台機率在90分鐘內從約25%升至40% 。

在不到2小時的時間裡，一封「解職信」就引爆市場，導致美股隨之下挫。之後川普表示「極不可能」開除鮑爾，鮑爾下台機率才回落至20%多。研究人員分析了追蹤標普500指數的SPY ETF走勢。當Polymarket機率從23%升至40%時，SPY交易量激增，這通常只出現在市場開盤或收盤時段。

研究人員表示，以走勢估算，隨著鮑爾被開除機率在短時間內上升17%，標普500市值蒸發 1250億美元（約新台幣3.7兆元）至2140億美元（約新台幣6.44兆元），美股整體市值則損失1500億美元（約新台幣4.5兆元）至2560億美元（約新台幣7.7兆元）。

若推演至假設情境，開除鮑爾的機率從0%升至100%，市場恐損失8800億美元（約新台幣24兆元）至1.51兆美元（約新台幣45.4兆元）。

研究指出，為何市場如此緊繃，是因為歷任的美國總統對Fed的言辭施壓並不罕見，甚至有時會帶動股市上漲。但川普今年對鮑爾的攻擊前所未見，不僅公開程度遠超過歷史慣例，更將「言辭施壓」升級為「實際解職」的可能性。

研究人員總結，川普從「言辭施壓」升級至「可能實際解職」，使市場對 Fed 的公信力與更高風險的擔憂，遠超過短期降息的前景。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財