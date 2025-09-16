股匯同飆！新台幣勁揚逾1角，逼近30元整數大關。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場預期聯準會（Fed）即將重啟降息，加上美中已就TikTok達成協議框架，帶動市場情緒轉趨正面，美國科技股強勁上漲，台股也再度刷新新高，新台幣兌美元勁揚逾1角，最高升抵30.082元、逼近30元整數大關，中午暫時收30.105元、升值1.23角，台北外匯經紀公司成交量8.39億美元。

目前投資人正靜待Fed本週利率決議，特別關注主席鮑爾會後談話與今年經濟展望，而此次會議公布的利率點陣圖，將成為判斷未來降息路徑的關鍵。

請繼續往下閱讀...

與此同時，美中已就TikTok達成協議框架，僅待週五兩國元首通話後確認，市場對於美中貿易談判正面看待加上對降息的期待，美國高科技股價全面上揚，主要指數齊創歷史新高，進一步推升亞洲股市，包括日經、台股與韓股同步勁揚。

在樂觀氛圍擴散下，主要亞幣亦全面走升。新台幣匯價早盤以30.21元開出，隨外資資金持續湧入，迅速突破30.2元與30.1元，盤中最高升至30.082元，大漲1.46角，逼近30元整數關卡，惟央行並不樂見台幣升速過快，疑似央行出手降溫下，匯價隨後又回到30.1元價位，午後觀察外資動向與央行態度。

