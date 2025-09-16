晴時多雲

全台商用不動產交易額破1千億 工業地產占58％

2025/09/16 12:05

第3季還沒結束，上市櫃法人全台購買商用不動產金額累積已超過1千億元。（信義全球資產提供）第3季還沒結束，上市櫃法人全台購買商用不動產金額累積已超過1千億元。（信義全球資產提供）

〔記者徐義平／台北報導〕第3季還沒結束，上市櫃法人全台購買商用不動產金額累積已超過1千億元。根據商仲業者彙整，截至10日為止，商用不動產累積成交額已達1038億元，又以工業地產最熱，累積達600億元，占整體交易額比重約58%。

根據信義全球資產彙整各類型商用不動產交易額，其中辦公室累積有311億元、占比約3成，整體交易量並未衝高，主因是受到美國關稅議題衝擊，促使，企業資金運用保守，至於，商場、店面等累積成交額約127億元、占比約12%，買盤主要是壽險、REITs。

桃園穩居企業進駐熱點

信義全球資產總經理林三智分析，今年截至9月10日為止，商用不動產買家的購買目的高達81%是自用，尤其以購置廠房占大宗，包括台達電、日月光、美光等科技大廠都砸錢購廠，從區域來看，桃園穩居企業進駐熱區，總計今年上市櫃法人在桃園已砸下370億元購置商用不動產。

再來，AI科技發展帶動產業升級，企業資產策略上朝向「小換大」、「舊換新」，因此挹注辦公市場交易穩健，今年累積有44筆上市櫃法人辦公室交易件數，其中屋齡5年內就有24筆，顯示企業對屋齡新的辦公產品需求較高。

且終於看到壽險業資金進場，今年累積交易額已達71億元，像是富邦人壽以28億元購入星聚點KTV台北旗艦館、台灣產物保險以20億元入手大同區全棟辦公大樓，以及台灣人壽以約15億元取得內科安康段全棟廠辦，顯示壽險業自用、投資商用不動產動能漸強，投資目光重返台北核心商圈。

