川普罕見喊話：歡迎外國專家來教美國人造晶片、造船

川普坦言，美國在許多領域需要「重新學習」，並以造船業為例，感嘆美國已不復往日榮光。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普14日提出一項旨在重振美國高階製造業的務實新構想，罕見地公開鼓勵在美投資的外國企業，應引進其本國的技術專家，以協助訓練美國勞工。根據福斯財經新聞（Fox Business）報導，川普此舉意在吸引大規模外國投資，並協助美國「重新學習」製造複雜產品的技術。

川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文指出，當外國公司帶著巨額投資，來美國建造「極其複雜的產品、機器與其他各種東西」時，「我希望他們能帶他們的專業人士來一段時間，教導並訓練我們的人民如何製造這些獨特又複雜的產品。」他坦言，若不這麼做，這些龐大的投資，包括晶片、半導體、電腦、船舶、火車等，一開始就根本不會進來。

為強調美國製造業技術流失的嚴重性，川普特別以造船業為例。他感嘆：「在許多情況下，是重新學習，因為我們曾經非常擅長，但現在不了。舉例來說，造船業，我們曾經一天造一艘船，而現在，我們一年幾乎造不到一艘。」此番言論，被視為他對美國當前工業基礎現狀的坦率評估。

川普強調，此舉是為了鼓勵而非「嚇跑」外國投資，展現了與其過去強硬保護主義言論不同的開放姿態。他總結道：「我們歡迎他們，我們歡迎他們的員工，而且我們願意驕傲地說，我們將向他們學習，並在不遠的將來，在他們自己的『遊戲』中做得比他們更好！」

