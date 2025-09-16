艾克爾先進科技湖口廠被爆逼員工調職以配合關廠 企業工會今早向竹縣府陳情

艾克爾先進科技企業工會不滿資方關閉湖口廠強制調動他們改到龍潭上班卻無優離等配套，今早到竹縣府前陳情抗議。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕號稱全球第2大先進半導體封裝與測試業者的艾克爾先進科技（股）公司被爆，疑因營運調整，年底將關掉湖口T5廠，卻沒優離等配套強逼湖口廠員工改調去桃園龍潭T6廠，經企業工會開啟團體協約無果後，今天由勞動黨新竹縣議員羅美文等多個工運團體陪同，向新竹縣政府勞工處陳情且遞交勞資爭議調解申請書，要求官方出面斡旋。

縣府勞工處代理處長蔡淑貞出面受理陳情説，艾克爾先進科技是因營運策略調整，把湖口廠300多名員工改派龍潭廠；資方強調原勞動條件不變且提供接送交通車、通勤時間也有計入正常工時。

請繼續往下閱讀...

勞工處將嚴加監督這次調動ㄧ切是否符合勞基法？有無給勞方必要的協助等。

並將儘速召開勞資爭議調解會議，協助雙方針對調動工作條件補償方案或請資方制定優離辦法，依勞工選擇意願進行溝通協調。

艾克爾先進科技企業工會理事長傅姿瑀說，資方前述不當調動讓同仁增加80分鐘不列入工時的通勤時間，不僅傷害同仁的勞動權益，更嚴重影響勞工的生活品質。

上週三他們在公司召開團體協約會議，聚焦討論優離方案，但資方始終以程序問題拒絕實質討論，他們不得不在緊急召開工會臨時理監事會和臨時會員大會後，決議今天向縣府勞工處陳情，且遞交勞資爭議調解申請書，掀開這場茶壺內的勞資糾紛風暴。

工會抨擊資方談判刻意繞過工會，用個別約談員工來削弱工會，所以啟動勞資爭議調解是不得已的決定，他們要求艾克爾台灣區總裁曹統域直接出席會議解決。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法