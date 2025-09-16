跳島無縫接軌 iRent共享汽車插旗馬祖南竿、北竿與東引

和泰（2207）集團旗下共享汽機車平台iRent繼進駐馬祖南竿後，也宣布新增北竿與東引站點，建立跨島共享汽車網絡，創下「台灣最北共享車」的新里程碑。（和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團旗下共享汽機車平台iRent繼進駐馬祖南竿後，也宣布新增北竿與東引站點，建立跨島共享汽車網絡，創下「台灣最北共享車」的新里程碑。

iRent並與馬祖小客車公司合作，提供多款車型，包括 Vios、Sienta7人座與Corolla Cross等，支援不同族群的交通需求，消費者可透過App 24小時租還車輛，並可提前預約，方便安排行程。

「馬祖國際藝術島」活動正於馬祖各島熱烈展開，展期至2025年11月16日，長達73 天，規模為歷屆最大，邀集來自台灣、日本、韓國、香港等9個國家、超過55組藝術團隊，於4鄉5島展出50件以上作品，堪稱全台最具規模的跳島藝術慶典。

iRent發揮深耕智慧移動服務10多年的優勢，全力支持由連江縣政府及中華文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」活動，除既有鄰近南竿機場、南竿福澳港的iRent同站租還據點外，更於北竿、東引增設據點，建構跨島交通網絡。

iRent會員可透過iRent App 24小時隨時租還車輛，還可提前60天預約，大幅提升行程規劃的彈性與便利，讓會員輕鬆穿梭島嶼與藝術作品之間，展開跳島藝術之旅。

