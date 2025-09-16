晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金瘋狂再現？小摩曝 : 半年內直衝5000美元的「唯一」引爆點

2025/09/16 11:37

小摩提出了一個極端情境，若發生將會在半年內推升黃金價格突破5000美元。（美聯社）小摩提出了一個極端情境，若發生將會在半年內推升黃金價格突破5000美元。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（小摩）最新報告指出，隨著聯準會進入降息週期、投資人需求強勁回流，黃金已展開新一輪牛市，預測金價將於今年第4季均價達到每盎司3800美元，並在2026年第1季突破4000美元。

同時，小摩在報告中特別點名一個極端情境，如果市場對聯準會獨立性的擔憂加劇，將導致資金從美債市場小規模輪動至黃金，預計金價可能在「2個季度內」突破5000美元/盎司。

報告指出，這一輪漲勢的核心驅動力正在轉變，投資人需求已取代央行成為金價上漲的「主要催化劑」。

數據顯示，受聯準會政策轉向預期的影響，美國公債殖利率大幅走低，重新點燃了黃金ETF的資金流入。截至2025年9月5日的兩週內，全球黃金ETF持有量增加了近72噸，是4月中旬以來最大的資金流入。而9月金價也快速反應、上漲約6%、突破3500美元，逼近歷史新高3680美元。

歷史經驗顯示，聯準會降息週期往往是黃金的「甜蜜點」，在降息啟動後9個月內，金價平均能錄得雙位數回報。小摩認為，這次也不例外。

小摩指出，如果市場認為聯準會受政治干預而失去獨立性，美元與美債的避險地位將遭受動搖。屆時僅需0.1%的美債資金轉向黃金，每季約800億美元（約新台幣2.4兆元）的額外需求，就能迅速推高金價。若這種輪動持續2季，黃金便有望在半年內站上5000美元/盎司。

摩根大通直言，這並非當前主流預期，但一旦出現，衝擊力將遠超市場想像。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財