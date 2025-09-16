黃金瘋狂再現？小摩曝 : 半年內直衝5000美元的「唯一」引爆點

小摩提出了一個極端情境，若發生將會在半年內推升黃金價格突破5000美元。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（小摩）最新報告指出，隨著聯準會進入降息週期、投資人需求強勁回流，黃金已展開新一輪牛市，預測金價將於今年第4季均價達到每盎司3800美元，並在2026年第1季突破4000美元。

同時，小摩在報告中特別點名一個極端情境，如果市場對聯準會獨立性的擔憂加劇，將導致資金從美債市場小規模輪動至黃金，預計金價可能在「2個季度內」突破5000美元/盎司。

報告指出，這一輪漲勢的核心驅動力正在轉變，投資人需求已取代央行成為金價上漲的「主要催化劑」。

數據顯示，受聯準會政策轉向預期的影響，美國公債殖利率大幅走低，重新點燃了黃金ETF的資金流入。截至2025年9月5日的兩週內，全球黃金ETF持有量增加了近72噸，是4月中旬以來最大的資金流入。而9月金價也快速反應、上漲約6%、突破3500美元，逼近歷史新高3680美元。

歷史經驗顯示，聯準會降息週期往往是黃金的「甜蜜點」，在降息啟動後9個月內，金價平均能錄得雙位數回報。小摩認為，這次也不例外。

小摩指出，如果市場認為聯準會受政治干預而失去獨立性，美元與美債的避險地位將遭受動搖。屆時僅需0.1%的美債資金轉向黃金，每季約800億美元（約新台幣2.4兆元）的額外需求，就能迅速推高金價。若這種輪動持續2季，黃金便有望在半年內站上5000美元/盎司。

摩根大通直言，這並非當前主流預期，但一旦出現，衝擊力將遠超市場想像。

