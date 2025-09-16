中國緊掐供應 龐皮歐籲美國加速關鍵礦產的行動

美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）呼籲川普政府加速服務，以確保關鍵礦物供應鏈安全，並警告，礦產短缺可能對國家安全構成威脅。

龐皮歐是倫敦上市銅礦公司ACG Metals的董事會成員，也是那斯達克上市的美國稀土公司USA Rare Earth顧問。他的言論凸顯了西方國家對中國控制礦產資源的擔憂，這對於能源轉型和國防系統而言相當重要。

龐皮歐向《金融時報》表示，中國共產黨正在關注此事，他們能看到美國對此的關注，這是他們必須應對的，美方必須齊心協力，盡一切努力把這件事做好。

龐皮歐指出，全球正在進入二戰以來從未見過的「地緣政治新時代」，美國必須從盟國取得關鍵礦產。在政府任職期間，龐皮歐參與了格陵蘭島的礦產談判以及與澳洲的稀土合作。

川普今年1月重返白宮以來，政府一直試圖對抗中國在稀土、銅、鋁、鍺、鎢等金屬的生產、加工領域主導地位。祭出相關措施，包括對某些金屬進口徵收關稅，並對國內生產、加工礦產的公司提供金援。

龐皮歐肯定川普近期對於採礦相關的許多行動，但他也強調，美國與加拿大、南韓和日本等盟友合作的重要性，其中許多盟友因關稅戰和川普反覆的政策而疏遠華府。龐皮歐指出，這不僅是美國的現象，也是中國以外的現象。

龐皮歐補充，可以看到美國政府正在認真對待此事，由此可見這些事情對美國工業基礎至關重要，預計將看到採礦、加工、冶煉和工業化流程營運方面的擴張機會。

