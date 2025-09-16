興達事故元件遭洗產地？台電澄清：清查並無中國貨

興達事故為「法蘭」墊片鬆脫導致天然氣洩漏。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕有關媒體報導，台電興達電廠法蘭來自中國，台電鄭重澄清，興達新建機組法蘭無中國貨。根據台電包商奇異公司說明，澳、韓、星等國，另外，台電也會自主清查所有天然氣管路、法蘭安全性，確保機組運轉安全。

台電聲明指出，興達新建燃氣機組法蘭來自澳韓星等國，並無中國貨。針對媒體報導指稱有不肖業者以中國低價法蘭改標充當原廠貨再高價賣給台電，台電澄清，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依據奇異公司來函顯示，其供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

另外，台電將自主清查所有天然氣管路及法蘭安全性，確保機組運轉安全；至於外界擔憂是否有假冒產地之法蘭混入的問題，台電亦將會同統包聯盟全面清查所有天然氣管路及法蘭，將強化天然氣管路等高風險設施之施工查核方式，例如在統包聯盟進行法蘭面施工時更積極介入檢驗及查證，以確保施工品質及安全。

