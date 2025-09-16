這款名牌包「禁帶上飛機」！「1原因」未通過安檢

1民眾因英國精品Alexander McQueen的手提包上，有1個銀色皇冠金屬裝飾，安檢人員認定他是「指虎」，慘遭禁止帶上飛機命運。（路透資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕你出國是否也經常帶精品包，不過，小心了，近期有民眾因精品包裝飾恐具攻擊性，慘遭禁帶，外媒報導，美1名大學副教授日前準備從達拉斯（DFW）機場飛往拉斯維加斯，看1場演唱會，然而行李卻未能通過美國運輸安全管理局（TSA）安檢，經開包檢查，竟然是因英國精品Alexander McQueen的手提包上，有1個銀色皇冠金屬裝飾，安檢人員認定他是「指虎」，慘遭禁止帶上飛機命運。

指虎（Brass knuckles）是1種套在手指上的攻擊性武器。

世界日報報導，Tiffany Moon醫學博士是達拉斯德州大學西南醫學中心的副教授，同時在Instagram擁有超過90萬名粉絲，然而，即便擁有如此亮眼的成就，她在最近１次旅途中，仍未能躲過1次令人不快的TSA安檢經歷。

根據雅虎新聞網（Yahoo）報導，Moon表示，她當時正準備從達拉斯（DFW）機場飛往拉斯維加斯，只為看1場Backstreet Boys的演唱會，當晚來回。她把行李放入TSA的安檢掃描箱，卻遲遲沒看到行李從另1頭出來。

因為安檢員在Moon的行李中發現了「可疑物品」。

據Moon描述，1位TSA人員走過來問，「女士，這是您的包嗎？」並表示需要開包檢查。她點頭表示配合。

人員打開行李，在她的貼身衣物中翻找，最後從中取出了那個銀色手提包，並表示，「這個不能帶上飛機。」

Moon感到錯愕，急忙追問原因。對方指著包包頂部皇冠形狀的銀色金屬裝飾說：「這是指虎。」他斬釘截鐵地說，「而指虎是禁止攜帶上飛機的。」

Moon解釋，那是Alexander McQueen的設計款，是名牌手袋。她還試圖化解尷尬，帶點幽默地問，「那我能用這包做什麼？」

TSA 人員回應，「妳可以用它攻擊別人。」

由於TSA人員堅持不讓她帶那個包過安檢，然當時距離登機只剩8分鐘，她緊急詢問怎麼辦，對方建議她「丟掉」。

接著有人提議，可以把那個金屬裝飾拆下來，只帶包身登機。但對Moon而言，那根本無法接受。

幸運的是，Moon有位住在當地的朋友，及時趕到機場，把包包接走。

她最後總結說，這段經歷算是1則「公共服務公告」提醒大家：別帶有指虎造型的包包通過機場安檢。

